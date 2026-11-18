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Νίκος Συρίγος: Νέα αιχμηρή ανάρτηση μετά την αλλαγή στο Mega

Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο Νίκος Συρίγος ανέβασε στίχους από το «Νοέμβρης 90» του Διονύση Τσακνή, χωρίς να σχολιάσει το Mega.