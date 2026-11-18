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Ματσάτα με κόκορα κοκκινιστό και μανούρα έφτιαξε ο Ανδρέας Λαγός στην εκπομπή «Π.Ο.Π. Μαγειρική».
Δείτε τη συνταγή:
Υλικά για 6-8 μερίδες:
Για τον κόκορα:
1 κόκορας, σε κομμάτια
400 γρ. κρεμμύδι
250 ml κρασί μοσχάτο Σάμου
1 κλωναράκι δάφνης
3 κλωναράκια φρέσκια ρίγανη
800 γρ. ντομάτες, τριμμένες
1/4 κούπας ελαιόλαδο
1-2μ κούπες ζεστός ζωμός λαχανικών
1/2 κ.γ. ανθός αλατιού
1/8 κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι
500 γρ. ματσάτα
1 κούπα μανούρα Φολεγάνδρου
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