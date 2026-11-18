Tι σχέση μπορεί να έχουν με τον Σερ του ελληνικού τραγουδιού ένας γενικός γραμματέας κόμματος, ένας βουλευτής και ένας δήμαρχος;

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Μπορεί η σχέση του ανεξάρτητου βουλευτή Φθιώτιδας, Γιάννη Σαρακιώτη, και του δημάρχου Λοκρών, Θανάση Ζεκεντέ, να μην είναι συγγενική με τον τεράστιο Μπιθικώτση, όμως αμφότεροι έχουν μια σχέση ζωής με τον μύθο του ελληνικού τραγουδιού, καθώς είναι μεγάλοι θαυμαστές του. Για αυτόν τον λόγο παρουσίασαν το βιβλίο «Και Πατέρας και Μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 1922-2005», διά χειρός της κόρης του Σερ, Αννας, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Μαλεσίνας, τόπου με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις ο τεράστιος «Μπιθί»! Και εδώ έρχεται να προστεθεί ο γενικός γραματέας κόμματος που γράψαμε στον πρόλογο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, γ.γ. του ΚΚΕ, που έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, κεντρική παρουσιάστρια της οποίας ήταν η ποιήτρια Χρύσα Μπαφούτσου, απευθύνοντας μάλιστα και χαιρετισμό!

Η βραδιά «ντύθηκε» με μελωδίες από τη Δημοτική Χορωδία Γυναικών Μαλεσίνας, υπό την αιγίδα του Δήμου Λοκρών, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλεσίνας και τη Μουσική Σχολή Μαλεσίνας, ενώ ο Σωτήρης Δογάνης, καθηγητής Μουσικολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Βυζαντινής Μουσικής, αλλά και μαέστρος χορωδιών, ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες του Σερ, έχοντας ως συνοδεία στο πιάνο τη μαέστρο της Δημοτικής Χορωδίας Γυναικών Μαλεσίνας, Μάνια Ευαγγελίου. Οι μαθητές της Μουσικής Σχολής και τα μέλη της χορωδίας απόδωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τραγούδια του Μπιθικώτση και συμπλήρωσαν την αφήγηση της Αννας Μπιθικώτση την ώρα που εκείνη μιλούσε για τον πατέρα της!