Με πλατύ χαμόγελο, περίσσια αυτοπεποίθηση και όνειρα που δεν χωρούν σε μία μόνο πασαρέλα, η Σταυρούλα Μαυρομάτη, η φιναλίστ με τον αριθμό 6 των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026, πέρασε το κατώφλι των γραφείων της «Espresso» και μας συστήθηκε με τον δικό της, αυθεντικό τρόπο.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Η 20χρονη, με καταγωγή από την Κατερίνη, που έχει ύψος 1,73 μ., είναι η δεύτερη από τις 12 υποψήφιες που φιλοξενούνται καθημερινά στα ξεχωριστά αφιερώματα της εφημερίδας, στο πλαίσιο αποκλειστικής προβολής του φετινού διαγωνισμού ομορφιάς από την «Espresso». Με αφορμή την επίσκεψή της, γνωρίσαμε από κοντά μια νέα γυναίκα με δημιουργικές ανησυχίες, έντονη προσωπικότητα και φιλοδοξίες. Η συνάντησή μας έγινε στο κτίριο της «Espresso», στην οδό Καρτσιβάνη 6, στο Παλαιό Φάληρο. Το… μενού του προγράμματος είχε περιήγηση στους χώρους της εφημερίδας, από την αίθουσα σύνταξης έως το πάρκινγκ, φωτογραφίσεις, συνέντευξη στην Espresso TV και, φυσικά, τον απαραίτητο καφέ (espresso, όπως επιβάλλει και το όνομα της εφημερίδας).

Σημαντικό βήμα

Η Σταυρούλα δεν κρύβει ότι η συμμετοχή της στον θεσμό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επαγγελματική διαδρομή που ονειρεύεται. «Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος της μόδας. Θέλω να έχω ενεργή παρουσία στο μόντελινγκ, να ταξιδέψω σε ξένες χώρες, να γνωρίσω άλλους πολιτισμούς και να συνεργαστώ με ξένους σχεδιαστές» μας λέει, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις σχεδιαστικές της αδυναμίες.

Ανάμεσα στους αγαπημένους της οίκους βρίσκονται ο Christian Dior και ο Elie Saab, ενώ από την ελληνική σκηνή ξεχωρίζει τον Πάνο Ζήνα, για τα ιδιαίτερα κομμάτια που δημιουργεί.

Πίσω όμως από τη φιλοδοξία του μοντέλου υπάρχει και μια άλλη, δημιουργική πλευρά. Η 20χρονη έχει σπουδάσει αργυροχρυσοχοΐα, έναν κλάδο που συνδυάζει την καλλιτεχνική έμπνευση με την τεχνική δεξιοτεχνία. Οι σπουδές της τής έχουν προσφέρει αισθητική αντίληψη, φαντασία και αγάπη για τη λεπτομέρεια, στοιχεία που θεωρεί πολύτιμα και για τη μελλοντική επιχειρηματική της πορεία. «Δεν πρόκειται να αφήσω τις σπουδές μου ανεκμετάλλευτες. Θέλω κάποια στιγμή να ανοίξω κάτι δικό μου και να είμαι εγώ το πρόσωπο της εταιρίας» εξηγεί. Μάλιστα, βλέπει τον χώρο του μόντελινγκ και τα καλλιστεία ως μια ευκαιρία να γίνει γνωστή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσει και αυτό το όνειρο.

Οσο για τον χαρακτήρα της, δεν διστάζει να αυτοσαρκαστεί, περιγράφοντας τον εαυτό της ως πεισματάρα, ανταγωνιστική και αισιόδοξη. «Είμαι πάρα πολύ πεισματάρα. Ακόμη κι όταν ξέρω ότι μπορεί να μην έχω δίκιο, θέλω να γίνει το δικό μου! Συνήθως, βέβαια, έχω δίκιο» λέει γελώντας.

Ο ανταγωνισμός, πάντως, δεν την τρομάζει. Αντιθέτως, τον αντιμετωπίζει ως κίνητρο προσωπικής βελτίωσης. «Δεν θα με ρίξει κάτι. Κοιτάζω τον εαυτό μου και προσπαθώ να εξελίσσομαι. Παντού υπάρχει ανταγωνισμός και τον βλέπω ως μια ευκαιρία να γίνομαι καλύτερη». Στην καθημερινότητά της, άλλωστε, επιλέγει να διατηρεί το χαμόγελο και την ευγένειά της, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δική της φιλοσοφία για την ομορφιά. Για τη Σταυρούλα η περιποιημένη εμφάνιση, η άσκηση και η σωστή διατροφή είναι απαραίτητα στοιχεία για μια κοπέλα που ασχολείται με το μόντελινγκ. Ωστόσο, η ουσία βρίσκεται αλλού. «Πιστεύω ότι το πραγματικό μυστικό της ομορφιάς κρύβεται στην ψυχή μας, στον τρόπο που φερόμαστε στους άλλους και στο πώς αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Η εμφάνιση μπορεί να τραβήξει κάποιον, αλλά, αν δεν έχεις λόγο και άποψη για όσα συμβαίνουν γύρω σου, δεν θα προχωρήσεις» υπογραμμίζει. Μάλιστα, ανάμεσα σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και μια δυνατή προσωπικότητα, επιλέγει -χωρίς δεύτερη σκέψη- τη δεύτερη. «Μια καλή προσωπικότητα μπορεί να “πάει” πολύ πιο μακριά. Η όμορφη εμφάνιση χωρίς καλή συμπεριφορά κάποια στιγμή θα συναντήσει το όριό της».

Ο γάτος της

Στον ελεύθερο χρόνο της αγαπά να διαβάζει βιβλία, να ασχολείται με τη μαγειρική και να δημιουργεί γεύσεις για τους αγαπημένους της ανθρώπους. Αγαπημένη της συντροφιά είναι, φυσικά, ο γάτος της, ο Πόλο, στον οποίο έχει τεράστια αδυναμία. «Είναι το καλύτερο γατάκι που υπάρχει! Τώρα, που δεν είμαι μαζί του, μου λείπει πάρα πολύ» εξομολογείται με τρυφερότητα.

Παράλληλα, το pilates αποτελεί την αγαπημένη της μορφή άσκησης, καθώς τη βοηθά να συνδυάζει τη σωματική ενδυνάμωση με την ισορροπία και την ευεξία. Μιλά, επίσης, αγγλικά.

Οταν η συζήτηση φτάνει στο μεγάλο της όνειρο, η Σταυρούλα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας για το πόσο πολύ θέλει να φορέσει το στέμμα. Στην ερώτηση σε ποιον θα τηλεφωνήσει πρώτα, εάν κερδίσει, απαντά χαμογελώντας με αυτοπεποίθηση και αυθορμητισμό: «Πρέπει να πω “αν”; Οταν κερδίσω τον τίτλο της Σταρ Ελλάς, γιατί το θέλω πολύ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, θα κατέβω από τη σκηνή και θα πάρω αγκαλιά τους γονείς μου, που θα βρίσκονται εκεί, δίπλα μου. Δεν θα χρειαστεί, λοιπόν, να τηλεφωνήσω σε κανέναν!».

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μασιάς