Χριστουγεννιάτικη όψη απέκτησε από σήμερα το κέντρο της Αθήνας, καθώς το εντυπωσιακό έλατο ύψους 21 μέτρων, που ταξίδεψε από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου στην Αρκαδία και τις πλαγιές του Μαινάλου, έφτασε στην πρωτεύουσα και τοποθετήθηκε στην πλατεία Συντάγματος.

​Όπως αποτυπώνεται καρέ καρέ στα πλάνα, για την απαιτητική επιχείρηση ανύψωσης και στερέωσης του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου επιστρατεύτηκαν δύο γερανοί, ενώ περισσότερα από δεκαπέντε άτομα προσωπικό εργάστηκαν συντονισμένα επί ώρα ώστε να μεταφερθεί από το όχημα, να γυρίσει όρθιο και να μπει στη θέση του με απόλυτη ασφάλεια.

​Πλέον αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να φορέσει τα γιορτινά του, με τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων να αναλαμβάνουν τον στολισμό του με χιλιάδες φωτάκια και λαμπερά διακοσμητικά. Ολόκληρη η πλατεία Συντάγματος θα μεταμορφωθεί σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό με περίπου 21.000 μέτρα φωτεινής γιρλάντας και 168.000 λαμπιόνια, αστέρια, φωτεινά στεφάνια και έναν Άγιο Βασίλη. Παράλληλα, ο εορταστικός φωτισμός θα απλωθεί από την οδό Ερμού μέχρι τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων και, για πρώτη φορά φέτος, την οδό Αριστοτέλους.

​Το ραντεβού για την επίσημη φωταγώγηση του δέντρου έχει δοθεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σε μια μεγάλη γιορτή που θα ξεκινήσει στις 17:30 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και συναυλία της Μαρίνας Σπανού, πριν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δώσει το σύνθημα στις 19:30 για να ανάψουν τα χιλιάδες φώτα.