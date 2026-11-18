Το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά δεν λένε; Με γονείς ηθοποιούς δύσκολα να αποφεύγεις το «μικρόβιο» της υποκριτικής κάπως έτσι την «έπαθε» και ο γιος των Αγγελικής Δαλιάνη – Μάνου Παπαγιάννη.

Ο μικρός Νικήτας θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση και κινηματογραφική ταινία που θα παίξει με τη μητέρα του. Η Αγγελική Δαλιάνη ως περήφανη μαμά δημοσίευσε φωτογραφίες από τα παρασκήνια και έγραψε: «A new star is born. Αυτή τη μέρα θα τη θυμόμαστε για πάντα. Πρώτη φορά μαζί σε γύρισμα ταινίας — με τον γιο μου, πλέον και επίσημα συνάδελφο και συνεργάτη! Σύντομα στους κινηματογράφους. #nikitas #movieactor».

Το ζευγάρι ηθοποιών είναι μαζί 23 χρόνια και παντρεμένο 16 χρόνια και έχουν αποκτήσει μία μεγαλύτερη κόρη που είναι σήμερα 17 χρόνων. «Ναι με άλλαξε η μητρότητα, με έκανε πιο υπεύθυνη και μου υπενθύμισε ότι προτεραιότητα έχει πια η οικογένειά μου και όχι ο εαυτός μου – τα δικά μας «θέλω» παραμερίζονται κάπως και υπερτερούν οι ανάγκες των παιδιών. Έγινα καλύτερος άνθρωπος πιστεύω», έχει πει σε συνέντευξή της στο παρελθόν η Αγγελική Δαλιάνη.