Μια ξεχωριστή επέτειο γάμου γιορτάζουν η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και ο Μάικλ Ντάγκλας, οι οποίοι συμπληρώνουν 26 χρόνια κοινής ζωής ως παντρεμένο ζευγάρι, παραμένοντας ένα από τα πιο γνωστά και μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, η 57χρονη ηθοποιός θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της για τον 82χρονο σύζυγό της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από την Ανταρκτική, όπου οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί. Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι εμφανίζεται ντυμένο με ζεστά χειμερινά ρούχα, φορώντας σκουφιά και μπουφάν, ενώ πίσω τους απλώνεται το εντυπωσιακό παγωμένο τοπίο της Ανταρκτικής.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς συνόδευσε τη φωτογραφία με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα ρομαντική αφιέρωση στον αγαπημένο της. «Σ’ αγαπώ μέχρι την άκρη του κόσμου και πίσω! Χρόνια πολλά για την 26η επέτειο του γάμου μας, Μάικλ Ντάγκλας. Ανταρκτική 2026», έγραψε χαρακτηριστικά.