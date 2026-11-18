Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο που καταδίωκαν αστυνομικοί εισέβαλε στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος και έφτασε μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος.

Η καταδίωξη είχε αρχίσει από την οδό Δομπόλη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου. Ο οδηγός, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα και την παρέσυρε για περίπου 30 μέτρα.

Αμέσως μετά ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω του αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Μαρτυρίες για πυροβολισμούς και ένας τραυματίας

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με όσα ανέφεραν παρευρισκόμενοι, ακούστηκαν πυροβολισμοί, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο.

Η κινητοποίηση και η αναστάτωση ήταν τέτοιες, ώστε εργαζόμενοι βγήκαν από τα γραφεία τους για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Στο σημείο παρέμεναν εμφανή τα ίχνη από την παράσυρση της αστυνομικής μοτοσικλέτας.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση του οδηγού και του οχήματος, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταδίωξη.

Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, πρόκειται για μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, το οποίο καταδίωκε αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ

Όπως περιγράφει η Ομοσπονδία, το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε προσωρινά, με τον αστυνομικό να κατεβαίνει από τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να προχωρήσει σε συλλήψεις. Ο οδηγός, ωστόσο, επιχείρησε να διαφύγει, εμβολίζοντας την αστυνομική μηχανή και παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούστηκαν πυροβολισμοί, σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο αστυνομικός προχώρησε σε αρκετούς πυροβολισμούς.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε εργαζόμενους και επισκέπτες, ενώ, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.