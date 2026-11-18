– Αγαπάνε, τελικά, τον Νίκο Ανδρουλάκη οι καλλιτέχνες. Οπως γράψαμε και στη χθεσινή στήλη για το κάλεσμα-δείπνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε καλλιτέχνες, εκείνοι όχι μόνο ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, αλλά αν έβλεπε κανείς το μωσαϊκό των καλεσμένων στο ανακαινισμένο Ολυμπιάς της οδού Αθηνάς, θα νόμιζε ότι είχαν μαζευτεί για ανάγνωση ρόλων!

Από τη Βίβιαν Μπενέκου

Στη βραδια που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη, που είναι γραμματέας Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, του ηθοποιού Γεράσιμου Σκαφίδα, συντονιστή του Δικτύου, και της βουλευτή Νάγιας Γρηγοράκου, κόρης του αείμνηστου πρώην υπουργού Λεωνίδα Γρηγοράκου (έχει και αυτή ενεργό ρόλο στον Τομέα Πολιτισμού του κινήματος), το «παρών» έδωσαν οι ηθοποιοί Δημήτρης Πιατάς, Μαρίνα Ψάλτη, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Νίκος Βερλέκης, Μάξιμος Μουμούρης και πολλοί άλλοι, ενώ αίσθηση έκανε η παρουσία του τραγουδοποιού Μανώλη Φάμελλου, αδερφού του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου!

Στο επίκεντρο της κουβέντας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν οι συνθήκες εργασίας των ηθοποιών, οι νέες προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο πενιχρός, κατά τα λεγόμενά τους, τακτικός προϋπολογισμός του υπουργείου Πολιτισμού και πολλά άλλα προβλήματα. Μετά το τέλος δε της συνάντησης ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με ανθρώπους του πολιτισμού είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στους νέους καλλιτέχνες, θα προάγουμε την καλλιτεχνική δημιουργία και θα αντιμετωπίσουμε τα εργασιακά θέματα»!