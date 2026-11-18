Ο Paris Valtadoros έβαλε για ακόμα μία φορά τη δική του υπογραφή στη μόδα, διοργανώνοντας ένα φαντασμαγορικό fashion show στο «Telekom Center Athens» που συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 προσκεκλημένους και πάνω από 100 μοντέλα στην πασαρέλα.

Από τη Σπυριδούλα Τριάντου

Ανάμεσα στις λαμπερές παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Πέγκυ Ζήνα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Αθηνά Οικονομάκου, η Μελίνα Ασλανίδου, η Ρία Ελληνίδου, η Ματίνα Νικολάου, η Σούλα Λιάκου, η Δέσποινα Μοιραράκη και η Κατερίνα Κακοσαίου. Οι επώνυμοι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, με τη μόδα να συναντά την τεχνολογία σε μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Στο επίκεντρο βρέθηκε το εντυπωσιακό glass floor, το οποίο μετατράπηκε σε μια τεράστια ψηφιακή πασαρέλα, με γιγαντιαίες LED εγκαταστάσεις, εντυπωσιακά animations, φώτα και μουσική να δημιουργούν ένα καθηλωτικό σκηνικό.

Ο Paris Valtadoros εμπνεύστηκε από την Αναγέννηση και παρουσίασε μια συλλογή που ανέδειξε τη γυναικεία σιλουέτα με αισθησιασμό, θεατρικότητα και σύγχρονη πολυτέλεια. Βολάν, εντυπωσιακοί όγκοι, δαντέλες, διαφάνειες και ιδιαίτερες υφές πρωταγωνίστησαν σε μια πασαρέλα που δεν πέρασε απαρατήρητη. Ηταν ένα υπερθέαμα με συναίσθημα, ένταση και εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους του.

Σπάνια εμφάνιση Κόκλα με τον 13χρονο Αναστάση Αρναούτογλου

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Κατερίνα Κόκλα, η οποία βρέθηκε στο fashion show του σχεδιαστή Paris Valtadoros, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Αναστάση Αρναούτογλου. Στη διάρκεια της βραδιάς αμφότεροι φωτογραφήθηκαν με την ηθοποιό Ελενα Ασημακοπούλου.

Η Κατερίνα Κόκλα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνωρίστηκαν το 2012 στη Νάξο, τον τόπο καταγωγής της μητέρας της. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και το 2013 απέκτησαν τον γιο τους, Αναστάση, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο.

Παρότι η κοινή τους πορεία ως ζευγαριού ολοκληρώθηκε το 2017, οι δυο τους έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον γιο τους και την ανατροφή του.