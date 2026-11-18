Με τα μάτια της «Μέδουσας»

Η πλήξη έχει κακή φήμη, κυρίως επειδή οι άνθρωποι απεχθάνονται οτιδήποτε τους υποχρεώνει να συναντήσουν τον εαυτό τους χωρίς την παρουσία τρίτων. Οσο υπάρχει κάποιος να τους ακούει, κάτι να τους απασχολεί ή μια οθόνη να τους αποβλακώνει, όλα βαίνουν καλώς. Μόλις όμως επικρατήσει σιωπή, αρχίζει το δράμα. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι η προσωπικότητά του, την οποία θεωρούσε τόσο συναρπαστική, δεν διαφέρει τελικά ιδιαίτερα και από αυτή του πιο βαρετού του συναδέλφου.

Από τη Γεωργία Δρακάκη

Βαριέστε; Πάλι; Η πλήξη είναι η πιο αδιάψευστη απόδειξη ότι η πάρτη σας δεν είναι πάντοτε το κεντρικό διακύβευμα, κι ας συμβουλεύετε τα παιδιά σας να κοιτάζουν μόνο αυτήν – την πάρτη, καλέ. Δείτε κάτι: Υπάρχουν άνθρωποι που βαριούνται επειδή δεν συμβαίνει τίποτα κι άλλοι που βαριούνται επειδή… συμβαίνουν οι ίδιοι. Οι τελευταίοι είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί. Περιφέρονται με το ύφος αδικημένων ιδιοφυϊών απαιτώντας από τον κόσμο να τους προσφέρει συγκινήσεις, σαν να αποτελεί η ψυχαγωγία τους θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Ο σύγχρονος πολιτισμός ανταποκρίθηκε γενναιόδωρα σε αυτήν την απαίτηση. Εφοδίασε τον άνθρωπο με κινητά, πλατφόρμες, ατελείωτες σειρές, αμέτρητες ειδοποιήσεις και εκατομμύρια αγνώστους που είναι πρόθυμοι να εκθέσουν δημοσίως την ασημαντότητά τους. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσα μέσα διασκέδασης και ποτέ άλλοτε δεν χρειάστηκε τόση προσπάθεια για να ψυχαγωγηθεί κάποιος.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα. Α, μάλιστα, ιδού η απαστράπτουσα ανθρωπότητα, που κατάφερε να μετατρέψει την πλήξη σε βιομηχανία και την πνευματική αδράνεια σε καταναλωτική δραστηριότητα.

Οι πιο φιλόδοξοι βαριεστημένοι, βέβαια, αρνούνται να παραδεχτούν ότι απλώς βαριούνται. Προτιμούν να υποφέρουν από «υπαρξιακό κενό», «κρίση νοήματος» ή «μεταφυσική αγωνία». Η ορολογία προσδίδει μια κάποια μεγαλοπρέπεια στην κατάσταση. Είναι σαφώς κολακευτικότερο να εμφανίζεσαι ως τραγικός στοχαστής, παρά ως άνθρωπος που δεν ξέρει τι να κάνει την Κυριακή το απόγευμα. Ακόμα και η δυστυχία, όμως, απαιτεί κάποιο ταλέντο – δεν το διαθέτουν όλοι.

Αλλοι καταφεύγουν στη μανία των εμπειριών. Ταξιδεύουν, ερωτεύονται, χωρίζουν, ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, τον χάνουν και τον ανακαλύπτουν ξανά, κατά προτίμηση σε εξωτικούς προορισμούς. Το πρόβλημα παραμένει: σε κάθε ταξίδι παίρνουν μαζί τους τον ίδιο εαυτό. Μια δυσάρεστη λεπτομέρεια, που κανένα ταξιδιωτικό γραφείο δεν αναφέρει στα διαφημιστικά του φυλλάδια.

Η πλήξη, αντίθετα, δεν πουλάει τίποτα. Δεν υπόσχεται αυτοβελτίωση, λύτρωση ή προσωπική ανάπτυξη. Αφαιρεί απλώς τα διακοσμητικά στοιχεία και αφήνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το πραγματικό του περιεχόμενο. Γι’ αυτό είναι τόσο αντιπαθής. Δεν διαθέτει την ευγένεια να μας κολακεύει ούτε την υπομονή να ακούει τις δικαιολογίες μας.

Ο χρόνος, στο μεταξύ, παρακολουθεί ατάραχος. Εμείς επινοούμε χιλιάδες τρόπους να τον σκοτώνουμε, εκείνος όμως επιμένει να μας αφήνει να επιβιώνουμε.

Και όταν, επιτέλους, η ζωή σταματά να προσποιείται ότι μας χρωστάει συγκινήσεις, κάνουμε αυτό που αρμόζει στον πολιτισμένο άνθρωπο: σκύβουμε το κεφάλι, ανοίγουμε το κινητό και αναζητούμε κάποιον ακόμα πιο ανιαρό από εμάς για να μας σώσει από την πλήξη.

Ολόκληρος ο κόσμος αποδεικνύεται ανεπαρκής μπροστά στις υψηλές απαιτήσεις ενός ανθρώπου που, αν του ζητήσεις να διατυπώσει μια πρωτότυπη σκέψη, κινδυνεύει να υποστεί νευρικό κλονισμό. Η πλήξη του, φυσικά, δεν οφείλεται ποτέ στη δική του πνευματική ένδεια. Είναι πάντοτε αποτέλεσμα της γενικευμένης μετριότητας που τον περιβάλλει.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά βολική μεταφυσική θεωρία, σύμφωνα με την οποία το σύμπαν απέτυχε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ ο ίδιος παραμένει ένα αδικημένο θαύμα της φύσης.

Ετσι, αντί να καλλιεργήσει την περιέργειά του, απαιτεί περισσότερα ερεθίσματα. Αντί να αποκτήσει ενδιαφέροντα, αναζητεί ενδιαφέροντες ανθρώπους. Τέλος, αντί να σκεφτεί, ζητά να συμβεί κάτι. Και όταν τελικά συμβεί, το καταναλώνει με την ίδια ταχύτητα και αδιαφορία με την οποία ξεφυλλίζει τις φωτογραφίες αγνώστων.

Το πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι ότι η ζωή δεν τους προσφέρει αρκετά. Είναι ότι οτιδήποτε τους προσφέρει καταλήγει, αργά ή γρήγορα, να τους μοιάζει. Και δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς πιο σκληρή τιμωρία από το να μετατρέπεις ολόκληρο τον κόσμο σε προέκταση της προσωπικής σου ανίας. Μην είμαστε, μη γίνουμε αυτοί οι άνθρωποι. Λέω τώρα…