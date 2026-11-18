Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μουσική, αγαπημένα πρόσωπα και πολλές εκπλήξεις έζησε ο Χάρης Σιανίδης, στο NOX Ο CEO της Beautiful People PR Events βρέθηκε στο εντυπωσιακό νυχτερινό κέντρο μαζί με αγαπημένους φίλους του, προκειμένου να απολαύσουν από κοντά το εκρηκτικό πρόγραμμα της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή. Η βραδιά, ωστόσο, έκρυβε μια υπέροχη έκπληξη που έκανε τον εορτάζοντα να συγκινηθεί ιδιαίτερα!

Ξαφνικά, εμφανίστηκε μια εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, με τους φίλους του να του επιφυλάσσουν μια γλυκιά έκπληξη μέσα σε χειροκροτήματα, ευχές και χαμόγελα. Ο Χάρης Σιανίδης δεν έκρυψε τη χαρά του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η υποδοχή των δύο αγαπημένων τραγουδιστριών, οι οποίες του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του με πολλή αγάπη. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή διατηρούν εδώ και χρόνια μια όμορφη σχέση φιλίας με τον Χάρη Σιανίδη και δεν θα μπορούσαν να μη συμμετάσχουν στη χαρά του. Το αποτέλεσμα ήταν μια βραδιά με έντονο κοσμικό χρώμα, δυνατές μουσικές στιγμές και πολλή αγάπη, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά νυχτερινά στέκια της Αθήνας.

Σπύρος Σταμούλης-Καλομοίρα Σαράντη-Νίκος Γεωργιάδης-Χριστίνα Πολίτη-Χάρης Σιανίδης

Καλομοίρα Σαράντη-Χάρης Σιανίδης-Χρήστος Αρτεμίου