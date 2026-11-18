Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που ο Βραζιλιάνος σταρ Βινίσιους και συμπατριώτισσά του influencer Βιρτζίνια Φονσέκα αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Μέχρι εδώ τίποτα αξιοσημείωτο.

Ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο ζευγάρι είναι που δεν ταίριαξε. Εκεί που έγινε όμως πάταγος ήταν με το δημοσίευμα της Φάμπια Ολιβέιρα στο Metropoles, που ανέφερε ότι η Φονσέκα τα έμπλεξε με τον Νεϊμάρ!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της, οι δυο τους βρέθηκαν σε ένα πάρτι και ήρθαν κοντά – πολύ κοντά! Αμεση και κατηγορηματική ήρθε η διάψευση τόσο από τον Νεϊμάρ όσο και από τη Φονσέκα. Παρά το γεγονός μάλιστα ότι οι εκπρόσωποι του Βραζιλιάνου πήραν θέση, έσπευσε και ο ίδιος, κόντρα στις συνήθειές του, να κάνει σχετικό ποστ για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Συνήθως δεν κάνω τέτοιου είδους αναρτήσεις στα stories, αλλά αυτή τη φορά το παράκαναν. Κυκλοφορεί μια ιστορία που υποστηρίζει ότι έχω σχέση με κάποιο άλλο πρόσωπο και το διαψεύδω! Είναι λυπηρό που ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για τον θόρυβο που δημιουργούν ορισμένα ονόματα παρά για την ίδια την πραγματικότητα» έγραψε ο Νεϊμάρ.

Και βέβαια δεν έχασε το χιούμορ του, αφού ζήτησε από τους κακεντρεχείς να τον αφήσουν να παίξει πόκερ.