Με τις καλύτερες εντυπώσεις έκανε φινάλε η Art Athina 2026, στο Onassis Ready, στην περιοχή του Ρέντη, ενώ το Athenee, στο City Link, φιλοξένησε το closing party της έκθεσης, υποδεχόμενο συλλέκτες, καλλιτέχνες και πρόσωπα της πολιτιστικής σκηνής.

Από τον Δημήτρη Λυμπερόπουλο

Στο μεταξύ οι art lovers έκλεψαν την παράσταση στο περίπτερο της Citronne Gallery, που συμμετείχε στην Art Athina 2026 με τους εικαστικούς Γιάννη Αδαμάκο, Αλέκο Κυραρίνη, Γιώργο Λάππα, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Νίκο Ποδιά, Παντελή Χανδρή, παρουσιάζοντας μια επιλογή έργων ιστορικής σημασίας με σπουδαία μουσειακή διαδρομή, όπως και τις πιο πρόσφατες εικαστικές τους αναζητήσεις. Ιδιαίτερη θέση κατείχαν τα εμβληματικά έργα του αείμνηστου γλύπτη Γιώργου Λάππα (Κάιρο, 1950 – Αθήνα, 2016) από την ενότητα «Παράσημα (Badges), 2010-2011». Εργα που είχαν συμπεριληφθεί στην έκθεση «George Lappas – Happy Birthday» του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, στο Μουσείο Μπενάκη (2016), και στην έκθεση «Maqams of Blood and Maqams of Milk», στο Αλατζά Ιμαρέτ της Θεσσαλονίκης (2017). Τα φωτεινά γλυπτά μετασχηματίζουν τα σύμβολα τιμής και διάκρισης, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την αναγνώριση, την ιεραρχία και την εξουσία.