Μια απλή επίσκεψη για μια γνώμη σχετικά με ένα δώρο εξελίχθηκε σε απολαυστικό τηλεοπτικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Λάκη Γαβαλά. Ο γνωστός σχεδιαστής ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok βίντεο στο οποίο ένα νεαρό ζευγάρι ζητά τη συμβουλή του για το δώρο της επετείου του.

Όταν η κοπέλα τού αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της, ο Δημήτρης, ήταν εκείνος που της το αγόρασε, ο Γαβαλάς πέταξε την ερώτηση που έδωσε αμέσως ξεχωριστό τόνο στη συζήτηση: «Ως δώρο επετείου; Γιατί ο Δημήτρης είναι straight;».

Η απάντησή της ήταν καταφατική, με τον σχεδιαστή να διευκρινίζει ότι το σχόλιό του αφορούσε την αισθητική του δώρου, ακόμη και τη συσκευασία του.

Βλέποντας στη συνέχεια το αντικείμενο, άλλαξε τόνο και αναφώνησε: «Αχ Θεέ μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα! Είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Ματιάζεστε εύκολα;».

Δεν έμεινε, όμως, εκεί. Της πρότεινε να το χαρίσει σε κάποια ξεματιάστρα, ενώ όταν εκείνη παραδέχθηκε ότι δεν είχε ενθουσιαστεί, την έβαλε να ξεκαθαρίσει αν δεν της άρεσε ο Δημήτρης ή το δώρο του. Η απάντηση «Και τα δύο, από ό,τι φαίνεται» έδωσε ακόμη πιο χιουμοριστική συνέχεια.

Ο Λάκης Γαβαλάς ολοκλήρωσε τη στιχομυθία δείχνοντάς της ένα βραχιόλι και εξηγώντας πως, αν ο σύντροφός της ήθελε πραγματικά να την εντυπωσιάσει, θα μπορούσε να της είχε προσφέρει εκείνο και να την αφήσει να μετρήσει τις πέτρες του.