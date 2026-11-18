Μια ακόμη κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ, επιλέγοντας τον Βοτανικό για τη νυχτερινή τους έξοδο. Το ζευγάρι διασκέδασε με τις επιτυχίες του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου, ενώ ξεχώρισε και για τις στιλιστικές του επιλογές.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ συνεχίζουν να απολαμβάνουν κοινές στιγμές, με τη νέα τους έξοδο να συγκεντρώνει τα βλέμματα. Ο γνωστός τραγουδιστής και η σχεδιάστρια μόδας βρέθηκαν στα μέσα Νοεμβρίου στον Βοτανικό, όπου εμφανίζονται ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος.

Οι δυο τους διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δείχνοντας να απολαμβάνουν το μουσικό πρόγραμμα και ο ένας την παρέα του άλλου. Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φωτογράφους, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση έκανε και το συντονισμένο στιλ τους.

Η Υβόννη Μπόσνιακ επέλεξε ένα μαύρο τοπ, το οποίο συνδύασε με στενό δερμάτινο παντελόνι και μαύρο σακάκι, ενώ ο Αντώνης Ρέμος κινήθηκε σε πιο casual rock ύφος, φορώντας δερμάτινο τζάκετ, σκούρο T-shirt και ξεθωριασμένο μαύρο τζιν.

Το ζευγάρι πόνταρε στη διαχρονική κομψότητα του μαύρου, επιβεβαιώνοντας πως ακόμη και σε μια χαλαρή νυχτερινή έξοδο το στιλ έχει τη δική του θέση.