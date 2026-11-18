Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Παίζουν: Αινείας Τσαμάτης, Γιώργος Ζυγούρης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Χρήστος Κοντογεώργης

Πρεμιέρα: 27 Νοεμβρίου

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-poupoulenios-tou-martin-makntona/

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπογείου, από τις 27 Νοεμβρίου θα παρουσιάζεται το έργο του Μάρτιν Μακ Ντόνα «Πουπουλένιος» σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου με τους : Αινεία Τσαμάτη, Γιώργο Ζυγούρη, Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο και Χρήστο Κοντογεώργη.

Μέσα από μια ιστορία γεμάτη σκοτεινές εικόνες και δύσκολα ερωτήματα, το έργο φωτίζει οδυνηρές πλευρές της ανθρώπινης φύσης, συναντά τη σκληρή πραγματικότητα και αφήνει τον θεατή να αναμετρηθεί με όσα δεν έχουν εύκολες απαντήσεις.

Η σκηνοθέτης της παράστασης Σοφία Πάσχου αναφέρει:

Υπάρχουν έργα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εποχή και υπάρχουν έργα που, όσο περνούν τα χρόνια, μοιάζουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά για να μας κάνουν τις ίδιες δύσκολες ερωτήσεις.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στη χώρα μας, αισθάνομαι ότι ο «Πουπουλένιος» δεν έχει χάσει τίποτα από τη δύναμη και τη σκληρότητά του. Ίσως, μάλιστα, να έχει γίνει ακόμη πιο επίκαιρος.

Τι είναι τελικά ο «Πουπουλένιος»;

Είναι ένα έργο για την παιδική ηλικία, αλλά όχι μόνο. Είναι ένα έργο για τη βία, την κακοποίηση, την αποσιώπηση, τον φόβο, την εξουσία, τη λογοκρισία, την οικογένεια, τη μνήμη και πάνω απ’ όλα, για την ανάγκη του ανθρώπου να αφηγείται ιστορίες προκειμένου να αντέξει την πραγματικότητα.

Η επικαιρότητά του βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο ότι μάς αναγκάζει να κοιτάξουμε κατάματα όσα θα προτιμούσαμε να μη βλέπουμε. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να λένε ιστορίες, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να καταλάβουμε τι μας συνέβη.

Ίσως αυτό να είναι και το πιο αισιόδοξο στοιχείο του «Πουπουλένιου». Ότι ακόμη και μέσα στο σκοτάδι, κάποιος συνεχίζει να αφηγείται. Και κάποιες ιστορίες δεν λέγονται για να τις ακούσουμε. Λέγονται για να μπορέσουμε να ζήσουμε.-

Ο Πουπουλένιος

του Μάρτιν Μακ Ντόνα

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου – Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αιμιλία Κεφαλά

Φωτογραφίες – Γραφιστικά: Γκέλυ Καλαμπάκα

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Κατερίνα Λιάτσου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Παίζουν: Αινείας Τσαμάτης, Γιώργος Ζυγούρης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Χρήστος Κοντογεώργης

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος

210 341 8550

Παραστάσεις από 27 Νοεμβρίου

Τιμές Εισιτηρίων: 20€ κανονικό – 15€ εκπτωτικό

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:30 & 21:00

Κυριακή 18:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-poupoulenios-tou-martin-makntona/