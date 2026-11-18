Ανοιχτή σε μια πιθανή επαγγελματική συνεργασία με τη Βάνα Μπάρμπα εμφανίστηκε η Ελένη Φιλίνη, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει και την παλαιότερη παρεξήγηση ανάμεσα στις δύο ηθοποιούς. Η ίδια έδωσε μια απάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν η συζήτηση έφτασε στο θέμα της συγχώρεσης, ξεκαθαρίζοντας πως τα πράγματα εξαρτώνται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει γίνει ένα σχόλιο.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια στιγμή στο ίδιο επαγγελματικό περιβάλλον με τη Βάνα Μπάρμπα.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα δεχόταν μια τέτοια πρόταση, δεν έδειξε καμία επιφύλαξη.

«Νομίζω ότι θα ταιριάζαμε. Έτσι νομίζω. Απλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παλιά τηλεοπτική ατάκα και η απάντηση για τη συγγνώμη

Στη συνέχεια, η κουβέντα μεταφέρθηκε σε ένα περιστατικό από το παρελθόν, όταν η Βάνα Μπάρμπα είχε εμφανιστεί τηλεοπτικά συστηνόμενη ως «Ελένη Φιλίνη» και είχε κάνει χιουμοριστικά σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Η ίδια είχε διευκρινίσει αργότερα ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τη συνάδελφό της, καθώς τα σχόλια αφορούσαν αποκλειστικά την ίδια και, όπως είχε εξηγήσει, επρόκειτο για ένα αστείο που παρερμηνεύτηκε.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την Ελένη Φιλίνη εάν μια συγγνώμη αρκεί σε μια τέτοια περίπτωση, εκείνη απάντησε με μια χαρακτηριστική ατάκα:

«Δεν είμαι Θεός. Εγώ να συγχωρώ ή να μη συγχωρώ; Δεν είμαι Θεός. Η συγγνώμη είναι όταν σε πατάω κατά λάθος».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την ηθοποιό να εξηγεί ότι δεν αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο, καθώς σημαντικό ρόλο παίζουν οι περιστάσεις και οι προθέσεις πίσω από μια συμπεριφορά.

«Εξαρτάται. Κοίτα να δεις. Εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες λέει κάποιος κάτι. Και εκεί μπορείς να κατανοήσεις πέντε πράγματα», κατέληξε.