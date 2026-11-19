Την πρώτη αντίδραση της οικογένειας του Γιάννη Παπαμιχαήλ παρουσίασε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετά τις πληροφορίες για τη νοσηλεία του στο Αττικό νοσοκομείο. Οι συγγενείς του, σύμφωνα με τη δήλωση που προβλήθηκε στην εκπομπή, ξεκαθαρίζουν ότι προτεραιότητά τους είναι η προστασία της υγείας και της προσωπικής του αξιοπρέπειας.

«Θα διαφυλάξουμε με κάθε κόστος την προστασία της υγείας, της προσωπικότητας και της ατομικής αξιοπρέπειας κάθε μέλους της οικογένειας. Αυτονόητο είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα προσβάλει».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήρθε μετά την αποκάλυψη της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day» ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, την οποία φέρονται να ζήτησαν συγγενικά του πρόσωπα.

Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην υπόθεση και εξήγησε γιατί η εκπομπή του είχε αποφασίσει να μη μεταδώσει ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες.

«Πριν από μέρες, δεν το παίξαμε εδώ στην εκπομπή για ευνόητους λόγους, είχε δει το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος, που φαινόταν ότι ήταν σε μια σύγχυση», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό είχε προκαλέσει προβληματισμό και στην οικογένεια του μουσικού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη και στα υπόλοιπα ξαδέλφια του.

«Καταλάβαμε όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν το καταλάβαμε μόνο εμείς, το κατάλαβε και η οικογένειά του. Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης και τα άλλα ξαδέλφια του, αλλά και η Πολιτεία και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο».

Η εισαγγελική παραγγελία και η παρέμβαση των συγγενών

Περισσότερες πληροφορίες για τις ενέργειες των συγγενών του Γιάννη Παπαμιχαήλ έδωσε ο Τάσος Τεργιάκης. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι τα πρώτα ξαδέλφια του κινητοποιήθηκαν και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγγελική παραγγελία, με σκοπό να λάβει τη φροντίδα που, σύμφωνα με τους ίδιους, χρειάζεται.

«Οι συγγενείς του και κυρίως τα πρώτα του ξαδέλφια ενεργοποιήθηκαν, πήγαν και υπέγραψαν και πήραν εισαγγελική παραγγελία, γιατί θα πρέπει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ να έχει μια φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, μια θεραπεία για να μπορέσει να επανέλθει ο άνθρωπος, γι’ αυτό και βρίσκεται πλέον στο Αττικό νοσοκομείο».