Μια διαφορετική και ιδιαίτερα απολαυστική στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία αυτή τη φορά επέλεξε να βάλει στο επίκεντρο τον αγαπημένο της μπαμπά!

Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει στον πατέρα της μια μάλλον απρόσμενη ερώτηση: «Τελικά τι σημαίνει αφρουασάμπλ;». Η αντίδρασή του, αλλά και η προσπάθειά του να εξηγήσει τη λέξη, χάρισαν μια απολαυστική στιγμή, με την Έλενα Τσαγκρινού να ξεσπά σε γέλια. Ωστόσο, πέρα από το χιούμορ του βίντεο, εκείνο που δεν περνά απαρατήρητο είναι η εντυπωσιακή ομοιότητα της τραγουδίστριας με τον πατέρα της. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μαρτυρούν τη συγγένειά τους, με την Έλενα Τσαγκρινού να αποδεικνύει πως, εκτός από το χιούμορ, έχει κληρονομήσει και πολλά από τα χαρακτηριστικά του μπαμπά της!