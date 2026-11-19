Σε κλάματα ξέσπασε η Έλενα Κρεμλίδου στην εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1, όταν μίλησε για τον εκβιασμό που δέχτηκε με προσωπική της φωτογραφία, η οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η γνωστή influencer περιέγραψε στον Πέτρο Κουσουλό όσα πέρασε, αλλά και τις κατηγορίες που άκουγε από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν την ίδια υπεύθυνη για τη διαρροή.

Η Έλενα Κρεμλίδου δεν έκρυψε ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να διαχειριστεί όσα συνέβησαν. Μάλιστα, η συγκίνησή της ήταν έντονη όταν αναφέρθηκε στον φόβο που ένιωσε από τις απειλές και στην αγωνία ότι η φωτογραφία της είχε φτάσει σε αγνώστους.

«Μέχρι και τώρα πονάει η ψυχή μου. Είναι πολύ ψυχοφθόρο το πρώτο συναίσθημα του να σε απειλούν και να πιστεύεις ότι όποιος υπάρχει εκεί έξω το έχει δει. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Τώρα έχει δεθεί το στομάχι μου κόμπος. Δεν ξέρω αν θα περάσει ποτέ».

«Ακόμα ώρες ώρες απορώ πώς την παλεύω και μιλάω ξανά και ξανά γι’ αυτό».

«Μου λέγανε “Εσύ φταις που την έστειλες”»

Η influencer μίλησε και για τη συμπεριφορά που αντιμετώπισε μετά τη διαρροή. Όπως εξήγησε, αντί να καταδικάζουν εκείνον που διέδιδε το προσωπικό της υλικό, αρκετοί έσπευδαν να της καταλογίσουν ευθύνες επειδή είχε στείλει τη φωτογραφία.

«Είναι παράνοια αν το σκεφτείς. Κατηγορούμε τις γυναίκες κυρίως για κάτι τέτοιο; Ότι τι; Ότι θέλουν να κάνουν σεξ; Ότι θέλουν να νιώθουν θελκτικές; Δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο».

Η ίδια εξήγησε ότι την περίοδο που είχε στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία, οι συνθήκες στο διαδίκτυο ήταν πολύ διαφορετικές και δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε.

«Όταν έστειλα αυτή τη φωτογραφία, το διαδίκτυο ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Όταν την έστειλα δεν υπήρχαν social media. Δεν μπορούσες να φανταστείς ότι ένα τέτοιο υλικό μπορεί κάποιος κάτι να το κάνει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που δεχόταν, αποκαλύπτοντας ότι πολλοί την προέτρεπαν να μη μιλήσει δημόσια, ενώ άγνωστοι της έστελναν το υλικό που κυκλοφορούσε.

«Μου λέγανε “εσύ φταις γιατί την έστειλες;” Στην αρχή οι περισσότεροι μου λέγανε να μην το πω δημόσια. Δεν άντεχα άλλο. Ήταν σαν να κρύβω έναν ελέφαντα σε ένα δωμάτιο. Μου το στέλνανε άγνωστοι το υλικό και εγώ έπαιζα την τρελή ότι δεν συμβαίνει. Μου λέγανε “τι κλαίγεσαι; Εσύ φταις που την έστειλες”».

Οι απειλές μέσω Instagram και τα δάκρυα

Η Έλενα Κρεμλίδου περιέγραψε πώς ξεκίνησε ο εκβιασμός, όταν δέχτηκε μήνυμα από άγνωστο λογαριασμό στο Instagram. Ο αποστολέας, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, είχε στην κατοχή του τη φωτογραφία και απαιτούσε να του στείλει νέο προσωπικό υλικό, απειλώντας ότι διαφορετικά θα τη δημοσιοποιούσε.

«Ένας άνθρωπος μου έστειλε από ένα fake προφίλ στο Instagram τη φωτογραφία τραβηγμένη από ένα άλλο κινητό και μου είπε “ή θα μου στείλεις κάποια καινούργια, ή από αύριο αυτή κυκλοφορεί”. Και τη δεύτερη μέρα μου είπε “τελευταία ευκαιρία, τι θα κάνεις;”».

Η influencer απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ επέλεξε να μην απαντήσει στις απαιτήσεις του ανθρώπου που την απειλούσε.

«Παράλληλα εγώ έπαιρνα τη Δίωξη. Τηλεφωνικά δεν με βοήθησαν από τη Δίωξη, πήγα από εκεί. Σε αυτόν δεν απάντησα ποτέ και νομίζω αυτό είναι καλύτερο να κάνουμε. Να βρούμε έναν δικηγόρο, να πάμε στη Δίωξη. Δεν έχει νόημα να μπούμε στο τρυπάκι να απαντάμε».

Όπως αποκάλυψε, η άρνησή της να υποκύψει στον εκβιασμό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει η διακίνηση της φωτογραφίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, κάποιοι ζητούσαν ακόμη και χρήματα για να τη στείλουν σε άλλους.

«Εφόσον δεν ενέδωσα, ξεκίνησαν ως διά μαγείας οι πρώτοι άνθρωποι που την έλαβαν. Σε κάποιους ζητούσε λεφτά. Άρχισε να γίνεται εμπόριο πολύ σύντομα. Ήταν φρικιαστικό».

Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν η Έλενα Κρεμλίδου θυμήθηκε όσα ένιωθε μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και ξέσπασε μπροστά στις κάμερες.

«Ξέρεις τι είναι να περνάς κάθε μέρα από το δωμάτιο του σπιτιού σου και να ξέρεις τι συναίσθημα ένιωσες, πού στεκόσουν;»