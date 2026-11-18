Σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα του στο Κέντρο Αθηνών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή του γνωστού νυχτερινού κέντρου, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τον ίδιο να περνά αρκετές ώρες στον χώρο μαζί με τους συνεργάτες του και την ορχήστρα, προκειμένου να τελειοποιήσουν κάθε λεπτομέρεια του προγράμματος.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο τραγουδιστής ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη Ρία Ελληνίδου, με την οποία θα μοιραστεί τη σκηνή τη φετινή σεζόν. «Getting ready for opening night», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, δίνοντας το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την πρώτη βραδιά.

View this post on Instagram A post shared by Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Η πρεμιέρα του σχήματος έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ οι εμφανίσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ο Ηλίας Μπόγδανος και οι INCO, συμπληρώνοντας την καλλιτεχνική ομάδα της φετινής σεζόν.