Με ιδιαίτερη τρυφερότητα μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου για τη μακρόχρονη κοινή πορεία του με τη Χρυσούλα Διαβάτη, αλλά και για τις αξίες που, όπως πιστεύει, κρατούν έναν γάμο ζωντανό στον χρόνο. Ο σπουδαίος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio 4» και αναφέρθηκε στη σύζυγό του, με την οποία μοιράζεται περίπου 65 χρόνια ζωής.

«Δεν μετράμε τα χρόνια, δεν γιορτάζουμε»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου θυμήθηκε τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας πως όταν γνώρισε τη Χρυσούλα Διαβάτη ήταν 27 ετών, ενώ εκείνη ήταν ακόμη μικρότερη.

«27 χρονών ήμουν εγώ και η Χρυσούλα ήταν μικρότερη από εμένα. Κάπου 65 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν τα μετράμε, δεν γιορτάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου, ο ηθοποιός έδωσε έμφαση στον αλληλοσεβασμό, υπογραμμίζοντας πως βασική αρχή για τον ίδιο είναι να μη φέρεται στους άλλους με τρόπο που δεν θα ήθελε να του φερθούν.

«Αλληλοσεβασμός χρειάζεται για έναν πετυχημένο γάμο. Μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν. Είναι μοτίβο στη ζωή μου. Είμαι όσο μπορώ καλός Χριστιανός», εξομολογήθηκε.

«Οι ηθοποιοί νομίζουμε ότι η ζωή είναι οι ρόλοι»

Στη συνέχεια, ο Νικήτας Τσακίρογλου αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η Χρυσούλα Διαβάτη στη ζωή του, παραδεχόμενος πως η απουσία της από την προσωπική του διαδρομή θα την έκανε εντελώς διαφορετική.

«Αν δεν ήμουν με τη Χρυσούλα, θα ήταν διαφορετική και άχαρη η ζωή μου. Είμαστε και λίγο επιπόλαιοι οι ηθοποιοί. Νομίζουμε ότι η ζωή είναι οι ρόλοι», είπε.

Παράλληλα, εξήγησε πως, παρά τις απαιτήσεις του επαγγέλματός του, προσπάθησε να μην παρασυρθεί από τον κόσμο των ρόλων και να διατηρήσει τις προσωπικές του αξίες.

«Δεν έπεσα σε αυτή την παγίδα. Είχα κάποιες αρχές που τις έχω ακόμα. Είναι αυτό που σας είπα, μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν», τόνισε.