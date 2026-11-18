Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έδωσε τη δική του απάντηση στην Ανδρομάχη, μέσα από ένα βίντεο, μετά τις δηλώσεις της για το σχόλιό του σχετικά με την εμφάνισή της στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Γιώργο Λιβάνη.

Ο μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός είχε χαρακτηρίσει την τραγουδίστρια «χαροκαμένη χήρα», με αφορμή την εικόνα της στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Μετά την αντίδρασή της, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι η δική του τοποθέτηση δεν αφορούσε την προσωπικότητά της, αλλά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη δημόσια εικόνα της.

Όπως ανέφερε, αναγνωρίζει ότι θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει διαφορετική έκφραση, ωστόσο θεωρεί ότι η απάντηση της Ανδρομάχης πέρασε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του, ήταν πιο προσβλητικοί.

«Έπρεπε να ήμουν προετοιμασμένος. Έπρεπε να έχω αποφύγει να πω τη συγκεκριμένη έκφραση και να έχω βρει μια άλλη για να σχολιάσω μια συγκεκριμένη συνέντευξη. Καλά να πάθω. Ας πρόσεχα. Είναι τελείως διαφορετικό εγώ να λέω στο συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο αν το έβλεπε η Ανδρομάχη θα της ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσει πέντε συμβουλές καριέρας ή θέματα και απόψεις ενός ανθρώπου που είναι χρόνια στη δουλειά για το πώς διαχειρίζεσαι μια δημόσια εικόνα κάτω από οποιαδήποτε κρίση ή όταν προκύπτει ένα όργιο φημών.

Και τελείως διαφορετικό αυτό να υποβαθμιστεί στο ότι έκανες ένα προσωπικό σχόλιο για κάποιον χωρίς να υπάρχει ούτε το background, ούτε το πριν, ούτε το μετά για το τι ακριβώς εννοούσες. Αλλά περνάει τελείως ντούκου, απ’ ό,τι είδα σήμερα, ότι η συγκεκριμένη απαντάει σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει και μπαίνει σε προσωπική κριτική και σχολιασμό. Οι χαρακτηρισμοί όμως ότι εγώ έχω νεύρα, ότι δεν ζω καλά τη ζωή μου και ότι έχω δηλητήριο, συγγνώμη, αλλά είναι πολύ χειρότεροι γιατί είναι επί προσωπικού, από το να κρίνω εγώ την εικόνα σου σε μια συνέντευξη…» είπε χαρακτηριστικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Τι είχε πει η Ανδρομάχη για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο

Η κόντρα ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις της Ανδρομάχης στους δημοσιογράφους, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την τοποθέτηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Η τραγουδίστρια απάντησε με αιχμηρό τρόπο, κάνοντας λόγο για τα νεύρα και το «δηλητήριο» που, όπως είπε, έχουν ορισμένοι άνθρωποι.

«Είναι πάρα πολύ αστείο. Ο κύριος Ποσειδώνας ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχει πολλά νεύρα. Θα πρέπει λίγο να κουλάρει και να βρει έναν τρόπο να ζει πολύ όμορφα τη ζωή του και όχι με τόσα νεύρα. Αυτό που έχω καταλάβει, από αυτά που βλέπω γύρω μου, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αυτό το δηλητήριο, στο τέλος τους ίδιους δηλητηριάζει αυτό.

Οπότε οκ. Είναι η γνωμούλα σας, δεν με ενδιαφέρει, να είστε καλά. Το δελτίο Τύπου γίνεται στα πλαίσια του να σταματήσει ο καθένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Με τον Γιώργο είμαστε ομάδα, οι γονείς πάντα πρέπει να είναι ομάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι το παιδάκι μας να μεγαλώσει όμορφα και με αγάπη».