Φαίνεται πως οι vegan θεραπείες μαλλιών έχουν γίνει η νέα μεγάλη αδυναμία των επώνυμων κυριών της ελληνικής showbiz! Οι γυναίκες που αγαπούν την ομορφιά, προσέχουν την εμφάνισή τους και θέλουν πάντα να έχουν λαμπερά και περιποιημένα μαλλιά φαίνεται πως έχουν βρει το δικό τους αγαπημένο beauty spot!

Ο λόγος για την Ελένη Χατζίδου, την Ελένη Τσολάκη, τη Νόνη Δούνια, τη Ναταλία Δραγούμη και τη Βίκυ Κουλιανού, οι οποίες επισκέφθηκαν το studio της «KEAN Hair Professional» και αφέθηκαν στα έμπειρα χέρια της ομάδας των hair experts! Οι αγαπημένες κυρίες απόλαυσαν vegan θεραπείες μαλλιών με προϊόντα της «Artego Hellas», χαλάρωσαν, φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιποίησης και φυσικά έφυγαν ανανεωμένες και χαμογελαστές!

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ

Πίσω από την επιτυχημένη παρουσία της «KEAN Hair Professional» βρίσκονται η Ελπίδα και ο Νίκος Κατσάτσος, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει έναν ξεχωριστό χώρο επαγγελματικής περιποίησης, επενδύοντας στην ποιότητα και την τεχνογνωσία.

Μέσα από τη συνεργασία με την «Artego Hellas», η οποία δραστηριοποιείται από το 1997 σε περισσότερες από 50 αγορές παγκοσμίως, προσφέρονται στους επαγγελματίες κομμωτές σύγχρονες συνθέσεις, εξελιγμένες τεχνικές και ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ελπίδα Κατσάτσου – Ελένη Τσολάκη – Γκέλυ Αθηναίου – Νίκος Κατσάτσος

Ελπίδα Κατσάτσου – Βίκυ Κουλιανού – Νίκος Κατσάτσος