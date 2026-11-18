Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 51χρονης μητέρας επτά παιδιών στον Ασπρόπυργο. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο και τους δύο γιους της, ακόμη και μπροστά σε περιπολικό, ενώ περιγράφει πως οι αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο απομακρύνθηκαν χωρίς να την προστατεύσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Η 51χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, μώλωπες γύρω από τα μάτια και πίσω από το αυτί, καθώς και κατάγματα. Η ίδια περιγράφει ότι η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε οι γιατροί της είπαν πως ένα ακόμη χτύπημα θα μπορούσε να της είχε κοστίσει τη ζωή.

«Θυμάμαι ξύπνησα στο νοσοκομείο και έλεγα πού βρίσκομαι; Ήμουν μέσα στα αίματα. Μου είπε ο γιατρός με ένα χτύπημα ακόμα δεν ήθελες νοσοκομείο, θα είχες πάει στο νεκροταφείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο σύζυγός της παραμένει ελεύθερος, έχοντας λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Η αφορμή του καβγά και οι απειλές μέσα στο σπίτι

Σύμφωνα με την περιγραφή της 51χρονης, όλα ξεκίνησαν όταν ζήτησε από τον σύζυγό της να φιλοξενήσουν στο σπίτι την κόρη τους, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες. Εκείνος φέρεται να αρνήθηκε, απαιτώντας μάλιστα την καταβολή ενοικίου ύψους 200 ευρώ.

Η διαφωνία εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή της.

«Απόψε λέει δεν πρόκειται να ζήσεις, θα πεθάνεις, είσαι δικιά μου. Θα σου ξυρίσω όλο το κεφάλι, θα σου κάνω χαρακιές, και δεν πρόκειται να βγεις ζωντανή από εδώ μέσα», περιέγραψε ότι της είπε ο σύζυγός της.

Σε μια προσπάθεια να προστατευτεί, η 51χρονη κατάφερε να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, το περιπολικό έφτασε έξω από το σπίτι περίπου μία ώρα αργότερα.

Η καταγγελία για τους αστυνομικούς και ο ξυλοδαρμός πάνω στο περιπολικό

Η παρουσία των δύο αστυνομικών δεν στάθηκε, σύμφωνα με τη γυναίκα, αρκετή για να σταματήσει την ένταση. Όπως περιγράφει, οι συγγενείς τούς πέταξαν παπούτσια, ενώ ένας από τους αστυνομικούς αντιλήφθηκε ύποπτη κίνηση κάτω από την μπλούζα ενός άνδρα και απομακρύνθηκε προς τον δρόμο.

Η 51χρονη υποστηρίζει ότι βρέθηκε ουσιαστικά απροστάτευτη, τη στιγμή που η κατάσταση στο προαύλιο του σπιτιού γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη.

«Άνοιξα το τζάμι και φώναζα: “Αστυνομία βοηθήστε με”. Πετάνε παπούτσια στους αστυνομικούς, αυτοί φοβηθήκαν και με αφήσαν στον έλεος. Ο ένας έφυγε στα χωράφια. Με αφήσαν στο έλεος και να πέθαινα εκείνη την ώρα, αυτοί είχαν εξαφανιστεί», καταγγέλλει.

Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι, βγαίνοντας προς την πόρτα. Τότε, σύμφωνα με όσα περιγράφει, δέχθηκε νέα επίθεση από τον μεγάλο γιο της, ο οποίος την χτύπησε πάνω στο καπό του περιπολικού. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, εναντίον της κινήθηκε και ο μικρότερος γιος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά της στη στάση του μικρότερου παιδιού, καθώς, όπως λέει, λίγα λεπτά νωρίτερα είχε απειλήσει τον πατέρα τους ότι θα τον στείλει στην εντατική εάν πείραζε τη μητέρα του.

«Πριν 10 λεπτά του έλεγε, “θα σε στείλω στην εντατική αν πειράξεις τη μαμά μου”. Μου φάνηκε πάρα πολύ απίστευτο που με έπιασε από τα μαλλιά και με χτύπησε και όταν τον ρώτησε την επόμενη ημέρα μου είπε “συγγνώμη αλλά μου φάνηκε πολύ άσχημο που κάλεσες την αστυνομία”».

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι ένας από τους εμπλεκόμενους έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. Η επίθεση σταμάτησε, σύμφωνα με την περιγραφή της, όταν έφτασε στο σημείο ομάδα της ΟΠΚΕ και επενέβη.

Οι καταγγελίες για 26 χρόνια απειλών και η απάντηση του συζύγου

Η 51χρονη υποστηρίζει ότι η βία και οι απειλές δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια κατάσταση που διαρκεί εδώ και 26 χρόνια. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σοβαρό επεισόδιο, το 2013, όταν, όπως καταγγέλλει, ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει με αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη σπλήνας.

«Το 2013 με χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, έσπασε τη σπλήνα μου. Ορκιζόταν ότι δεν θα το ξανακάνει και εγώ γυρνούσα», εξομολογήθηκε.

Όπως ανέφερε, όλο αυτό το διάστημα εργαζόταν σεζόν, προσπαθώντας να συντηρήσει την οικογένειά της.

Από την πλευρά του, ο σύζυγος αρνείται την εκδοχή της γυναίκας και παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν στο σπίτι. Ισχυρίζεται ότι η 51χρονη βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση εξαιτίας φαρμακευτικής αγωγής και ότι επιτέθηκε αρχικά στα μέλη της οικογένειας με ένα ποτήρι και στη συνέχεια με μαχαίρι.

«Μας κυνήγησε με το μαχαίρι στο σπίτι μέσα. Ήτανε ψυχολογικά χάλια. Αυτή μας επιτίθεται και εμείς επιτεθήκαμε για να πάρουμε το μαχαίρι να μην σκοτωθεί», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ότι τα παιδιά προσπάθησαν να την ακινητοποιήσουν για να της αφαιρέσουν το μαχαίρι, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε κίνδυνος να τραυματίσει τον εαυτό της.

«Μετά πήγαν τα παιδιά γιατί απείλησε τον εαυτό της να σκοτώσει. Την κρατούσε ο γιος μου από το χέρι για να μπορούσε να πάρει το μαχαίρι και δεν μπορούσε. Τόσες ώρες προσπαθούσαμε», ανέφερε.

Ο ίδιος επιχείρησε να δικαιολογήσει και την αντίδραση των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκαν επειδή η γυναίκα κρατούσε μαχαίρι.

«Αφού είχε ένα μαχαίρι στο χέρι. Τεράστιο! Πώς να μην φοβηθούν και οι αστυνομικοί;», είπε, αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι η σύζυγός του είχε στο παρελθόν εμπλέξει τα παιδιά τους σε κλοπές.