Σε μια εκτενή και ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση για την υπόθεση του Νίκου Συρίγου προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό», δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συμβαίνουν γύρω από την απουσία του δημοσιογράφου από το «Χαμογέλα και Πάλι!». Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αμφισβήτησε ότι πρόκειται απλώς για προσωπικό κώλυμα, αναφέρθηκε σε όσα, όπως είπε, συζητούνται πίσω από τις κάμερες και συνέδεσε την υπόθεση με την παλαιότερη αντιπαράθεση του Συρίγου με τον Δημήτρη Παπανώτα.

Αφορμή στάθηκε και η προσθήκη της Μαίρης Αργυριάδου στην ομάδα της εκπομπής του Mega, εξέλιξη που έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της απουσίας του Συρίγου.

«Όλοι γνωρίζουμε στο παρασκήνιο τι μπορεί να έχει συμβεί. Τις πρώτες μέρες της απομάκρυνσης βγήκε μια διαρροή ότι είναι ένα προσωπικό θέμα. Δεν είναι όμως, κάτι άλλο προφανώς συμβαίνει», υποστήριξε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια γύρισε στην παλαιότερη διαφωνία που είχε προκύψει ανάμεσα στον Νίκο Συρίγο και τον Δημήτρη Παπανώτα, όταν ο τελευταίος είχε κάνει υπαινιγμούς για τη Φωτεινή Πετρογιάννη. Ο παρουσιαστής θύμισε ότι ο Συρίγος είχε υπερασπιστεί τη συνάδελφό του, κατηγορώντας εμμέσως τους υπόλοιπους για έλλειψη αντίδρασης.

«Ο Παπανώτας όταν υπαινίχθηκε αυτό το απρεπές για τη Φωτεινή, τη στήριξε ο Νίκος Συρίγος και μάλιστα είπε το απρεπές, ότι αυτός είναι ο Δον Κιχώτης κι εμείς είμαστε τίποτα βλάκες, δεν τη στηρίξαμε σαν εκπομπή που την έχω έξι σεζόν στο πλευρό μου. Ευτυχώς είχαμε τον Ρομπέν των Δασών της τηλεόρασης να στηρίζει τους αδύναμους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λιάγκας διευκρίνισε ότι συμφωνούσε με την υπεράσπιση της Φωτεινής Πετρογιάννη, διαφώνησε όμως με την εικόνα που, όπως είπε, επιχείρησε να δημιουργήσει ο Συρίγος για τους υπόλοιπους συνεργάτες.

Οι αναφορές στον μισθό και το παρασκήνιο της απομάκρυνσης

Η τοποθέτηση του παρουσιαστή συνεχίστηκε με αναφορές στη στάση που οφείλει να έχει ένας δημοσιογράφος όταν επιλέγει να κρίνει δημόσια τους συναδέλφους του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι όποιος τοποθετείται με αυστηρότητα για τους άλλους πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί ανάλογη κριτική όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση.

«Το θέμα είναι, όταν τα λες, να μπορείς να τα πεις για όλους και για όλα. Γιατί όταν αποφασίσεις στη ζωή σου να κουνήσεις δάχτυλο, πρέπει να ξέρεις ότι κάποια στιγμή, όταν κάποια πράγματα της επαγγελματικής σου διαδρομής δεν θα μπορείς να τα σχολιάσεις για κάποιους λόγους, να ξέρεις ότι είσαι ευάλωτος λόγω αυτού», είπε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, ο Νίκος Συρίγος δεν έχει χάσει τις αποδοχές του, καθώς η εκπομπή αποτελεί παραγωγή της BarkingWell και όχι του Mega.

«Δεν χαίρομαι με την απομάκρυνση κανενός. Μαθαίνω και χαίρομαι ότι, επειδή η εκπομπή είναι παραγωγή της BarkingWell και όχι του MEGA, ο άνθρωπος τον μισθό του δεν τον έχει χάσει. Το θέμα είναι ο δημοσιογράφος να έχει μισθό ή να έχει αέρα; Να έχει αέρα πρέπει, κι εύχομαι στον άνθρωπο να βρει τη λύση και να ξαναγυρίσει, είτε στη συγκεκριμένη εκπομπή, είτε σε άλλη», ανέφερε.

Ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε, επίσης, στο ζήτημα της σιωπής που παρατηρεί, όπως υποστήριξε, από ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος σχολίαζαν με έντονο τρόπο τα τηλεοπτικά γεγονότα. Μίλησε για επιλεκτική τοποθέτηση απέναντι στα προβλήματα και χρησιμοποίησε τη φράση «άκρα του τάφου σιωπή», αναφερόμενος σε όσους δεν παίρνουν δημόσια θέση για την υπόθεση.

«Δεν βλέπω τους ανθρώπους που έκριναν τα πάντα και προκαλούσαν κι εμείς να απαντήσουμε, όταν έβγαιναν συνεργάτες φαντάσματα, για πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί κιόλας, δεν μπορούν ξαφνικά να είναι εξαφανισμένοι και να μην ακούμε την άποψή τους», σημείωσε.

Ουγγαρέζος κατά της σιωπής της Χρηστίδου και των συνεργατών

Στην ίδια συζήτηση παρενέβη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, στρέφοντας την κριτική του προς τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της εκπομπής. Εκείνο που τον ενόχλησε, όπως εξήγησε, ήταν ότι επί περίπου έναν μήνα δεν υπήρξε δημόσια τοποθέτηση από ανθρώπους που συχνά εμφανίζονται να υπερασπίζονται τη μαχητική δημοσιογραφία.

«Αν μουτζώσω κάποιον στο φανάρι, θα το γράψουν τρία σάιτ. Εδώ ένα μήνα τουλάχιστον δεν μίλησε κανένας από αυτούς που πουλάνε ότι είναι μαχητικοί και ότι κάνουν ρεπορτάζ. Δεν μιλάω για τον Νίκο, αλλά για το τηλεοπτικό φαινόμενο ότι όλο αυτό έγινε γαργάρα», είπε.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει δύο προβλήματα: αφενός ότι η ενημέρωση στην τηλεόραση μπορεί να είναι καθοδηγούμενη ή να περιορίζεται σε όσα επιτρέπεται να ειπωθούν και αφετέρου ότι υπάρχουν ζητήματα που αποφεύγεται να έρθουν στη δημοσιότητα.

Η κριτική του έγινε πιο προσωπική όταν αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι!», επισημαίνοντας πως περίμενε να υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση για τον επί χρόνια συνεργάτη της.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ με απέναντι, αλλά αυτή η σιωπή της εκπομπής και της οικοδέσποινας είναι τουλάχιστον κατακριτέα και εκκωφαντική. Είναι συνάδελφος, συνεργάτης, θα έπρεπε να βγει μπροστά και να πει δυο λόγια», ανέφερε.

Μάλιστα, διευκρίνισε πως δεν επιθυμεί να επιτεθεί προσωπικά στον Νίκο Συρίγο, καθώς θεωρεί ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση, παρά το γεγονός ότι, όπως παραδέχθηκε, ο ίδιος είχε δεχθεί στο παρελθόν επίθεση από εκείνον.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με νέες αιχμές για τη συμπεριφορά ορισμένων τηλεοπτικών προσώπων, χρησιμοποιώντας τη φράση «επιλεκτικά κότσια». Αναφέρθηκε σε συνεργάτες που, κατά την άποψή του, δεν αντέδρασαν όταν προέκυψε το ζήτημα, ενώ η εκπομπή συνέχισε κανονικά την πορεία της και, όπως παρατήρησε, τα νούμερα τηλεθέασης ενδεχομένως να ανέβηκαν.

«Μπροστά είδα συνεργάτες φοβισμένους να κάνουν την κότα», είπε, προσθέτοντας ότι «όταν ο άλλος είναι επιθετικός απέναντι στους συναδέλφους του, επίθεση θα λάβει».