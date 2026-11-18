Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα social media, εξηγώντας πως η εργασία από το σπίτι δεν σημαίνει λιγότερες υποχρεώσεις ή περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα στις γυναίκες που αφιερώνουν την ημέρα τους στη φροντίδα της οικογένειας.

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους όσα κρύβονται πίσω από την επαγγελματική και προσωπική της καθημερινότητα. Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της εργασίας από το σπίτι, ξεκαθαρίζοντας πως το γεγονός ότι εργάζεται εξ αποστάσεως ορισμένες ημέρες δεν σημαίνει ότι δουλεύει λιγότερο.

Η influencer συνδυάζει τη μητρότητα και τις οικογενειακές υποχρεώσεις με την επαγγελματική της δραστηριότητα ως social media manager, δημιουργός περιεχομένου και επιχειρηματίας, έχοντας το multitasking αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας της.

«Το remote δεν σημαίνει λιγότερη δουλειά. Σημαίνει ότι το γραφείο μου είναι το σπίτι μου, το ωράριό μου δεν τελειώνει απαραίτητα στις 5 και το multitasking είναι καθημερινό μου skill», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα στις γυναίκες που εργάζονται στο σπίτι

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στις γυναίκες που έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειάς τους, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή τους προσπάθεια συχνά δεν αναγνωρίζεται ως εργασία.

Μάλιστα, θέλησε να αναδείξει τις πολλές ευθύνες που επωμίζονται, από τη φροντίδα των παιδιών και το μαγείρεμα μέχρι την καθαριότητα και την οργάνωση της οικογενειακής ζωής.

«Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΠΡΑΒΟ στις γυναίκες που είναι full-time στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά τους, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, οργανώνουν και κρατούν μια ολόκληρη οικογένεια σε ισορροπία. Σκεφτείτε πόσες διαφορετικές υπηρεσίες και πόσες ώρες εργασίας κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Αν τις αναθέταμε σε διαφορετικούς επαγγελματίες, θα μιλούσαμε για πολλαπλές δουλειές και αντίστοιχους μισθούς», ανέφερε.

Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα κατανόησης και αλληλεγγύης, τονίζοντας πως κάθε γυναίκα δίνει τη δική της καθημερινή μάχη και αξίζει αναγνώριση, ανεξάρτητα από τις επιλογές και τον τρόπο ζωής της.

«Δεν χρειάζεται να υποτιμάμε καμία καθημερινότητα για να αναγνωρίσουμε τη δική μας. Κάθε γυναίκα έχει τον δικό της αγώνα και αξίζει λίγο περισσότερη κατανόηση, εκτίμηση και σεβασμό», κατέληξε.