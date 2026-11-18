Τρία χρόνια μετά τον θάνατό της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκταφής της Κάτιας Νικολαΐδου, με μια στενή φίλη της να αποκαλύπτει τι αποφάσισε η οικογένειά της για τα οστά της ηθοποιού. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, με τη σχετική αναφορά να προκαλεί συγκίνηση σε όσους εξακολουθούν να θυμούνται την αγαπημένη ηθοποιό.

Η Κάτια Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου 2023, σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η περιπέτεια της υγείας της παρέμεινε για μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς η ίδια δεν ήθελε η ασθένεια να καθορίζει τη δημόσια εικόνα και την καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η φίλη της, η οικογένεια επέλεξε μετά την εκταφή να τοποθετηθούν τα οστά της στο λεγόμενο «χωνευτήρι», τον κοινό χώρο που υπάρχει στα κοιμητήρια για τη συγκέντρωση των οστών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katia Nikolaidou (@katianikolaidou_official)

Τι είναι το «χωνευτήρι» όπου τοποθετήθηκαν τα οστά της

Πρόκειται για έναν κοινόχρηστο χώρο εντός του δημοτικού κοιμητηρίου, όπου μεταφέρονται τα οστά των νεκρών μετά την εκταφή, όταν οι συγγενείς δεν επιλέγουν την ατομική φύλαξή τους σε οστεοφυλάκιο ή δεν καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη.

Με αυτή την επιλογή, τα οστά φυλάσσονται συλλογικά και όχι σε ξεχωριστή οστεοθήκη, όπως συμβαίνει όταν η οικογένεια επιλέγει την ατομική διατήρησή τους.



Η μακρά μάχη με τον καρκίνο και τα λόγια της για τον θάνατο

Η Κάτια Νικολαΐδου έδωσε μια πολύχρονη μάχη με την ασθένεια, για την οποία δεν ήθελε να μιλά συχνά δημόσια. Ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης, μετά τον θάνατό της, είχε αποκαλύψει ότι η ηθοποιός αγωνιζόταν «παλικαρίσια» για περίπου 20-22 χρόνια.

Παρά τις υποτροπές και τις δύσκολες περιόδους, προσπαθούσε να συνεχίζει τη ζωή της και να διατηρεί την επαφή της με την υποκριτική. Η τελευταία περίοδος, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με όσα είχε μεταφέρει ο αδελφός της, κατά τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής της δεν επιθυμούσε να τη βλέπουν στο νοσοκομείο και προτιμούσε να αντιμετωπίσει αυτή τη φάση με τον δικό της τρόπο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούσαν και όσα είχε πει η ίδια για τον θάνατο, περιγράφοντας τη δική της σχέση με την ιδέα της απώλειας.

«Δεν τον φοβήθηκα τότε, τώρα θα τον φοβηθώ;», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι η μεγαλύτερη αγωνία της δεν αφορούσε τον δικό της θάνατο, αλλά τους ανθρώπους που αγαπούσε.



«Φοβάμαι τον θάνατο για τους ανθρώπους που αγαπώ, για τον εαυτό μου καθόλου», είχε εξομολογηθεί, προσθέτοντας πως αισθανόταν ήδη «χορτάτη» από τη ζωή.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου 2023, με την κηδεία της να πραγματοποιείται στο Κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Η μητέρα της, συντετριμμένη από την απώλεια, είχε λυγίσει στο τελευταίο αντίο στην κόρη της.