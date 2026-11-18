Τέλος στην αγωνία της επέμβασης, αλλά όχι ακόμη στην αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έβαλε η Τζένη Χειλουδάκη, η οποία ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται τα ράμματα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι ακριβώς αφαίρεσαν οι γιατροί.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η ίδια γνωστοποίησε ότι αφαιρέθηκαν μορφώματα από το σώμα της, τα οποία πρόκειται να σταλούν για βιοψία. Η διαδικασία αυτή θα δείξει εάν υπάρχει λόγος ανησυχίας, με την ίδια να εμφανίζεται αισιόδοξη για την έκβαση της περιπέτειάς της.

Στην ανάρτησή της δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη φροντίδα που έλαβε κατά τη νοσηλεία της, ευχαριστώντας προσωπικά τον χειρουργό της, Κωσταντίνο Βάρδα, αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Το μήνυμα της Τζένης Χειλουδάκη μετά την επέμβαση

Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει και όσους επικοινώνησαν μαζί της τις τελευταίες ημέρες, στέλνοντάς της μηνύματα συμπαράστασης και θετικής ενέργειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Σητείας, παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων που εργάζονται εκεί.



Στο μήνυμά της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Τα καλοήθη μορφώματα αφαιρέθηκαν από το σώμα μου και θα σταλούν για βιοψία. Ευχαριστώ από καρδιάς τον χειρουργό μου Κωσταντίνο Βάρδα, τα υπέροχα κορίτσια της χειρουργικής πτέρυγας, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς που στο νοσοκομείο της Σητείας μου που νοσεί από την αδιαφορία του κράτους προσφέρουν ίαση σε όλους εμάς και αισιοδοξία.

Σας ευχαριστώ όλους για τα εκατοντάδες μηνύματά σας και τη θετική σας ενέργεια. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Σας γλυκοφιλώ όλους. Υγεία μόνο. Η Τζένη σας».