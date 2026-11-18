Με μια ανάρτηση που αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι αντιμετωπίζουν την τηλεοπτική τους παρουσία, ο Ετεοκλής Παύλου άνοιξε συζήτηση για την ποιότητα των εκπομπών και τον σεβασμό απέναντι στους τηλεθεατές. Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στην πρακτική να χρησιμοποιούνται οι καλεσμένοι απλώς ως περιεχόμενο για να καλυφθεί ο χρόνος μιας πολύωρης εκπομπής.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε αρχικά ποια είναι η φιλοσοφία που ο ίδιος θα ήθελε να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της τηλεόρασης.

«Στο καλάθι των παρουσιαστών που εγώ θέλω να ανήκω, οι άνθρωποι σέβονται τους καλεσμένους, όπως επίσης σέβονται και το κοινό που τους παρακολουθεί», έγραψε.

Στη συνέχεια, έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένος, σχολιάζοντας όσους παρουσιάζουν την προβολή ενός ανθρώπου ως μια απλή διαδικασία κάλυψης του τηλεοπτικού χρόνου. Κατά τον ίδιο, μια τέτοια αντίληψη δεν προσβάλλει μόνο τον καλεσμένο, αλλά εκθέτει πρωτίστως τον ίδιο τον παρουσιαστή.

Το «καρφί» για τις τρίωρες εκπομπές

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η συνέχεια της τοποθέτησής του, καθώς χρησιμοποίησε τη λέξη «χωνευτήρι» για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται κάποιες φορές οι πολύωρες τηλεοπτικές εκπομπές.

«Το να λες ότι προβάλλεις έναν άνθρωπο απλώς και μόνο για να γεμίσεις μια τρίωρη εκπομπή δεν υποτιμά εκείνον. Υποτιμά πρώτα απ’ όλα εσένα και μετά το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να έχεις τρεις ώρες εκπομπή. Το πρόβλημα είναι όταν αντιμετωπίζεις αυτές τις τρεις ώρες σαν χωνευτήρι και όχι σαν εκπομπή, στην οποία οφείλεις, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, να προσφέρεις στον τηλεθεατή οτιδήποτε θεωρείς ότι αξίζει να προβάλλεις».