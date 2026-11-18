Τον μεγαλύτερο φόβο που αντιμετώπισε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχύ έντερο αποκάλυψε η Εβελίνα Σκίτσκο, περιγράφοντας πόσο δύσκολη ήταν η σκέψη ότι μπορεί να μην καταφέρει να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της. Το μοντέλο, που έγινε γνωστό μέσα από το GNTM, μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της, τις χημειοθεραπείες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να αφήσει πίσω της τη δυσκολότερη περίοδο της ζωής της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, αποκάλυψε ότι η διάγνωση έγινε τον Μάρτιο του 2024, όταν ήταν μόλις 26 ετών. Εκείνο που την απασχολούσε περισσότερο ήταν η εννιάχρονη κόρη της και το πώς θα μπορούσε να της εξηγήσει τι ακριβώς συνέβαινε, χωρίς να την τρομάξει.

«Θα έκανα τα πάντα για να μην φύγω για την κόρη μου», είπε συγκινημένη, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να μεταφέρει στο παιδί την πραγματικότητα της ασθένειας.

Το «παραμύθι» που επινόησε για την κόρη της

Η Εβελίνα Σκίτσκο επέλεξε να παρουσιάσει την κατάσταση με πιο απλά λόγια, χρησιμοποιώντας την εικόνα ενός μικρού μικροβίου που έπρεπε να απομακρυνθεί από το σώμα της. Με αυτόν τον τρόπο προετοίμασε την κόρη της τόσο για την επέμβαση όσο και για τις θεραπείες που θα ακολουθούσαν.

«Της το είπα με έναν διαφορετικό τρόπο. Σαν ένα παραμύθι. Δηλαδή ότι επειδή έπρεπε να κάνω και το χειρουργείο και θα έπρεπε να είμαι και ξαπλωμένη για κάποιες μέρες, ήξερε ότι θα κάνω μια επέμβαση για να αφαιρέσουμε ένα μικροβιάκι από το σώμα. Και μετά επειδή είχα και χημειοθεραπείες, της είπαμε ότι αυτό το μικροβιάκι έχει αφήσει κάποια υπολείμματα και πρέπει να εξαλειφθεί, να φύγει».

Η διάγνωση ήρθε ύστερα από εξετάσεις που έκανε λόγω συμπτωμάτων τα οποία, όπως παραδέχτηκε, είχε αγνοήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν αντιμέτωπη με μια τόσο σοβαρή ασθένεια σε αυτή την ηλικία.

«Είχα κάνει μια κολονοσκόπηση επειδή είχα κάποια συμπτώματα. Τα οποία αγνοούσα για πάρα πολύ καιρό, επειδή δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι θα σου έρθει εσένα, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι, ότι δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Ήμουν 26. Δεν πάει καθόλου το μυαλό σου», ανέφερε.

Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα, οι εξελίξεις ήταν γρήγορες. Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων είχε ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι γιατροί περίμεναν και το αποτέλεσμα της βιοψίας για να της ανακοινώσουν με ακρίβεια την κατάσταση.

«Απέφευγαν λίγο να μου το πουν, περίμεναν να βγει και η βιοψία για να είναι σωστό, αλλά όλα κύλησαν τόσο πολύ γρήγορα. Μέσα σε δύο βδομάδες ήδη είχα κάνει το χειρουργείο. Είχα πάρα πολύ καλή ομάδα γιατρών που με πρόσεξαν απευθείας πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι’ αυτό».

Όπως εξήγησε, δεν αισθάνθηκε φόβο κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Προσπάθησε να διατηρήσει θετική σκέψη, στηριζόμενη στις διαβεβαιώσεις της ιατρικής ομάδας που είχε αναλάβει την περίπτωσή της.

«Να πω την αλήθεια, δεν φοβήθηκα. Δεν θέλω να το παίξω ότι είμαι ατρόμητη, απλώς προσπαθούσα εκείνη τη στιγμή να σκέφτομαι θετικά, ότι όλα θα πάνε καλά. Και η ομάδα γιατρών που είχα δίπλα μου, μου είχαν πει ότι όλα θα πάνε καλά και βασίστηκα πάνω σε αυτό».

Οι οκτώ μήνες χημειοθεραπείας και η προσπάθεια να μη σταματήσει τη ζωή της

Μετά την επέμβαση ακολούθησε ένας μακρύς κύκλος θεραπειών. Η Εβελίνα Σκίτσκο υποβλήθηκε σε οκτώ μήνες χημειοθεραπειών, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους κανονικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς της.

Όπως αποκάλυψε, δεν έχασε τα μαλλιά της και συνέχισε να εργάζεται, να ταξιδεύει, να πηγαίνει στο γυμναστήριο και να περνά χρόνο με την κόρη της. Δεν ήθελε να αισθανθεί ότι η ασθένεια είχε ανατρέψει τα πάντα γύρω της.

«Έκανα οχτώ μήνες χημειοθεραπείες. Δεν έχασα τα μαλλιά μου. Ψυχολογικά σε επηρεάζει σίγουρα, αλλά παίζει ρόλο και το πόσο θα το αφήσεις να σε επηρεάσει. Δηλαδή εγώ, δεν είχα αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, δεν το είχα αφήσει, τα ταξίδια μου, το γυμναστήριό μου, τη ρουτίνα μου, τη μικρή. Δεν ήθελα ψυχολογικά να αφήσω τον εαυτό μου να δεχτεί ότι κάτι έχει αλλάξει. Δηλαδή έκανα και λίγο τον Καραγκιόζη μερικές φορές, ότι όλα είναι καλά, δεν συμβαίνει τίποτα. Με βοήθησε όμως αυτό. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση είναι αυτό που με κράτησε όρθια μέχρι το τέλος».

Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από την τελευταία χημειοθεραπεία της, η ίδια παραδέχτηκε ότι ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όσα έζησε. Υπάρχουν στιγμές που οι αναμνήσεις επιστρέφουν και δυσκολεύεται να πιστέψει ότι όλη αυτή η περιπέτεια ανήκει πλέον στο παρελθόν.

«Είναι περίεργο το συναίσθημα. Δηλαδή και τώρα που έχει περάσει ένας χρόνος και λίγο σου έρχονται οι αναμνήσεις, είναι λες και το έχεις ζήσει αλλά και δεν το έχεις ζήσει. Λίγο ακόμη παλεύω στο να το πιστέψω ότι έχει συμβεί. Είναι πολύ περίεργο. Καμιά φορά βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω “όντως το ζήσαμε τώρα αυτό;”. Επειδή την ώρα που το ζεις, είσαι τόσο εκεί, που καμιά φορά γυρνάς πίσω και λες “τι έχω κάνει;”».

Η πίστη, η κόρη της και ο σύντροφος που γνώρισε μέσα στις χημειοθεραπείες

Η περιπέτεια της υγείας της επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη ζωή. Η ίδια αποκάλυψε ότι ήρθε πιο κοντά στον Θεό, καθώς ένιωσε την ανάγκη να στηριχθεί σε μια μεγαλύτερη δύναμη κατά τη διάρκεια της δύσκολης δοκιμασίας.

«Δεν πίστευα τόσο στον Θεό, αλλά τώρα έχει αλλάξει λίγο αυτό. Η αρρώστια με άλλαξε. Δεν είναι ότι προσευχήθηκα να γίνω καλά, αλλά θέλεις να κρατηθείς από μία μεγαλύτερη δύναμη, σου δίνει μία πίστη. Είμαι πιο κοντά στον Θεό».

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά της έπαιξαν οι άνθρωποι που δεν έφυγαν από κοντά της. Πρώτη στη σκέψη της βρίσκεται φυσικά η κόρη της, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία των φίλων της, τους οποίους θεωρεί οικογένειά της.

«Η κόρη μου με κράτησε, το βασικό. Οι φίλοι μου, οι οποίοι είναι χρόνια δίπλα μου, έχουμε περάσει τα πάντα και είναι η οικογένειά μου».

Η Εβελίνα Σκίτσκο αναφέρθηκε και στον σύντροφό της, τον οποίο γνώρισε την περίοδο που έκανε χημειοθεραπείες. Δεν του αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή την περιπέτεια που περνούσε, καθώς περίμενε να διαπιστώσει εάν η γνωριμία τους θα εξελισσόταν σε μια σοβαρή σχέση.

Όταν πλέον αισθάνθηκε ότι υπήρχε εμπιστοσύνη μεταξύ τους, αποφάσισε να του μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά της. Όπως είπε, εκείνος της είχε δημιουργήσει από την αρχή ένα αίσθημα ασφάλειας, ενώ είχε βιώσει και ο ίδιος μια ιδιαίτερα δύσκολη απώλεια την ίδια περίοδο, καθώς έχασε τη μητέρα του από ανεύρυσμα.

«Δεν το ήξερε από την πρώτη μέρα, αλλά το έμαθε μόλις καταλάβαμε ότι πήγαινε σοβαρά το πράγμα. Δεν φοβόμουν να του το πω. Μου έβγαλε τόσο πολύ ασφάλεια από την αρχή και εμπιστοσύνη που δεν φοβήθηκα καθόλου και θεώρησα ότι θα έπρεπε να το ξέρει, επειδή δεν είναι όλοι έτοιμοι να περάσουν αυτό το πράγμα. Και είναι εντάξει αυτό. Δεν μπορούν όλοι να το αντιμετωπίσουν. Και επειδή και ο ίδιος είχε περάσει πολύ δύσκολα το ίδιο διάστημα που περνούσα κι εγώ, τυχαία… είχε χάσει τη μαμά του από ανεύρυσμα».

Κλείνοντας, η πρώην παίκτρια του GNTM αποκάλυψε ότι σύντομα πρόκειται να παντρευτεί τον σύντροφό της στην Κύπρο, ενώ μίλησε και για την επιθυμία τους να μεγαλώσουν μαζί την οικογένειά τους.