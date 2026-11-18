Μια κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μιμή Ντενίση στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για την παρουσίαση του νέου δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της σε διεθνές κοινό. Η ηθοποιός συνδύασε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με μια έξοδο για δείπνο σε εστιατόριο σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, επιλέγοντας ένα σύνολο που ξεχώρισε για την κλασική αισθητική του.

Για την περίσταση προτίμησε ένα σκούρο σύνολο, αποτελούμενο από ψηλόμεσο παντελόνι και μεσάτο σακάκι, το οποίο συνδύασε με καφέ ζιβάγκο. Τα εντυπωσιακά κοσμήματα ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της, δίνοντας την απαραίτητη λάμψη στο outfit.

Η Μιμή Ντενίση φωτογραφήθηκε μαζί με τους ανθρώπους του εστιατορίου, οι οποίοι θέλησαν να αναφερθούν δημόσια στην επίσκεψή της, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα.

«Ένας ξεχωριστός επισκέπτης σε μία αλησμόνητη περίσταση. Σε ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σου και που μας επέτρεψες να είμαστε κομμάτι μίας ξεχωριστής στιγμής», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Στις Βρυξέλλες για τη διεθνή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

Η παρουσία της στην πρωτεύουσα του Βελγίου συνδέεται με τη διεθνή προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο πολιτιστικό κέντρο W:Halll. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο.

Στο έργο, η Μιμή Ντενίση υπογράφει το σενάριο και την αφήγηση, επιχειρώντας να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ιστορίας των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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Κεντρικό πρόσωπο είναι η Μαίρη Νίσμπετ, σύζυγος του Λόρδου Έλγιν, με την ιστορική έρευνα να βασίζεται στις προσωπικές επιστολές της και να αναδεικνύει τον ρόλο της στην υπόθεση της αρπαγής των γλυπτών