Για τα αρνητικά σχόλια που δεχόταν στα social media και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει πλέον να τα αντιμετωπίζει μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η αθλητικογράφος αποκάλυψε πως στο παρελθόν οι επικρίσεις για την εμφάνιση και τα κιλά της την επηρέαζαν σε τέτοιο βαθμό, που έφτανε στο σημείο να περιορίζει ακόμη και το φαγητό της, προκειμένου να μην αποτελέσει ξανά στόχο σχολίων.

Πλέον, όπως εξήγησε, έχει αλλάξει στάση και δεν επιτρέπει στις αρνητικές κριτικές να επηρεάζουν την καθημερινότητά της.

«Στην αρχή στενοχωριόμουν πάρα πολύ με τα αρνητικά σχόλια στα social media και, γενικότερα, κλεινόμουν πολύ στον εαυτό μου. Τώρα, όμως, δεν μου καίγεται καρφί. Δεν τολμούσα να φάω για να μην πάρω κάποιο κιλό και να μην έχουν να πουν, αλλά τώρα τρώω ανενόχλητη. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν ακούω τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Η μητρότητα και η επιθυμία για δεύτερο παιδί

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αναφέρθηκε και στον γιο της, περιγράφοντας με τρυφερότητα την καθημερινότητά τους και τη χαρά που της προσφέρει η μητρότητα.

«Με το παιδί είμαστε πάρα πολύ καλά, μεγαλώνουμε όμορφα και ωραία. Ευτυχισμένα. Κάθε μέρα είναι δύσκολη, αλλά κάθε μέρα είναι και πιο μαγική από την προηγούμενη. Τώρα, είμαστε στη φάση με τα… δόντια, εντάξει, όλα καλά. Θέλω για εκείνον ό,τι εκείνος ονειρεύεται! Εγώ θα είμαι εκεί, όπως και ο μπαμπάς του, για να το στηρίζουμε», ανέφερε.

Τέλος, η αθλητικογράφος δεν έκρυψε πως θα ήθελε να μεγαλώσει η οικογένειά της με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ένα ακόμη παιδί.

«Αν το θέλει ο Θεός, μακάρι να έρθει», εξομολογήθηκε.