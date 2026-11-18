Αιφνίδια εξέλιξη σημειώθηκε στη συνεργασία του Στράτου Τζώρτζογλου με την παραγωγό Γιούλη Ηλιοπούλου, καθώς ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε να αποχωρήσει από τις θεατρικές παραστάσεις «Όλιβερ Τουίστ» και «Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ». Σύμφωνα με δημοσίευμα, η συνεργασία των δύο πλευρών διακόπτεται οριστικά, έπειτα από διαφωνίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν.

Η αποχώρηση αφορά και τις δύο παραγωγές, στις οποίες ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε πρωταγωνιστική συμμετοχή. Μάλιστα, η εξέλιξη έγινε ακόμη πιο σαφής το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, όταν ο ηθοποιός βρέθηκε στα Village Cinemas στο Μαρούσι, όπου φιλοξενούνται οι παραστάσεις του «Όλιβερ Τουίστ».

Η επίσκεψη στα Village Cinemas και το κοστούμι

Η παρουσία του στον χώρο δεν αφορούσε κάποια προγραμματισμένη εμφάνιση επί σκηνής. Ο ηθοποιός πήγε εκεί προκειμένου να παραλάβει το κοστούμι που χρησιμοποιούσε σε έναν από τους δύο ρόλους του στην παράσταση και το οποίο αποτελούσε προσωπική του ιδιοκτησία.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από τις παραγωγές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι ο κύκλος της συνεργασίας του με τη Γιούλη Ηλιοπούλου έχει κλείσει.

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Οι διαφωνίες και τα ερωτήματα για τις οικονομικές εκκρεμότητες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ρήξη ανάμεσα στον ηθοποιό και την παραγωγή προέκυψε έπειτα από διαφωνίες που δεν μπόρεσαν να διευθετηθούν, παρά τις προσπάθειες που φαίνεται πως έγιναν.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ των δύο πλευρών, ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό στο παρασκήνιο της αποχώρησης.