Σε μεγάλα κέφια βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το νέο του βίντεο κλιπ, με τη μακιγιέζ του να γίνεται το ανυποψίαστο «θύμα» μιας απρόσμενης φάρσας. Ο τραγουδιστής αποφάσισε να αιφνιδιάσει τη συνεργάτιδά του την ώρα που εκείνη επιμελούνταν την εμφάνισή του, προκαλώντας μια αντίδραση που καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής ετοιμάζει το νέο οπτικοακουστικό υλικό για το τραγούδι του με τίτλο «Κραγιόν» και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια, μέσα από story στο Instagram.

Στο βίντεο, ο Σάκης Ρουβάς κάθεται σε ένα σκαμπό και η μακιγιέζ του βρίσκεται μπροστά του, κρατώντας τα πινέλα της. Εκείνος, όμως, είχε άλλα σχέδια. Ξαφνικά γυρίζει προς το μέρος της, σχηματίζει μια τρομακτική γκριμάτσα και βγάζει μια κραυγή, αιφνιδιάζοντάς την πλήρως.

Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία, καθώς τρόμαξε τόσο πολύ ώστε της έπεσε το πινέλο από το χέρι. Στη φάρσα συμμετείχαν άθελά τους και δύο ακόμη γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο και καταγράφονται στο ίδιο βίντεο.

Ο τραγουδιστής συνόδευσε το απόσπασμα με μουσική από το καινούργιο κομμάτι του και τη χαρακτηριστική λεζάντα «έρχεται νέο βίντεο κλιπ», προσθέτοντας emoji γέλιου και κραγιόν.