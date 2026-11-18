Για τη σχέση του με την Έφη Μουρίκη, με την οποία μετρά 38 χρόνια κοινής πορείας, μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην ουσία του έρωτα, στη συντροφικότητα και στις επαγγελματικές συνεργασίες με τη σύζυγό του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη μακρόχρονη σχέση του με την ηθοποιό Έφη Μουρίκη. Ο πρωταγωνιστής της νέας σειράς του Alpha, «Κενά Μνήμης», αναφέρθηκε και στην κοινή τους επαγγελματική πορεία, εξηγώντας πως απολαμβάνουν ιδιαίτερα τις συνεργασίες τους.

«Είναι πραγματικά δημιουργικό, πολύ δημιουργικό κιόλας και το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Σ’ ό,τι ρόλο και να παίξουμε, όποιο έργο και να ακουμπήσουμε. Τώρα δεν είναι αναγκαστικό να είμαστε συνέχεια μαζί. Τα τελευταία χρόνια, όπως και στο παρελθόν, είχαμε μια δεκαετία να δουλέψουμε μαζί. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει έτσι οι συγκυρίες που είμαστε μαζί. Στο μέλλον δεν ξέρω, θα δείξει», ανέφερε.

«Ο έρωτας φεύγει και ξανάρχεται»

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης, επισημαίνοντας ότι ο έρωτας δεν παραμένει πάντα στην ίδια ένταση, αλλά χρειάζεται συνεχή προσπάθεια, αυτογνωσία και κατανόηση των αναγκών του συντρόφου.

«Ο έρωτας φεύγει και ξανάρχεται. Αλλά θέλει φοβερή ενδοσκόπηση. Πρέπει να καταλάβεις γιατί είσαι με τον άνθρωπό σου. Να καταλάβεις γιατί ανήκεις σ’ αυτό το μικρό κοινωνικό σύνολο, στο οικογενειακό σύνολο και αν είσαι άξιος να υπερασπιστείς αυτό το οικογενειακό σύνολο που έχεις δημιουργήσει.

Αυτά είναι δουλειά χρόνων, χρόνων σκέψης για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Γιατί και οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες, είστε λίγο πιο σύνθετες από εμάς. Έχετε άλλου είδους ανάγκες. Εμείς είμαστε λίγο πρακτικοί άνθρωποι, άρα πρέπει να καταλάβεις και τη γυναικεία φύση για να μπορέσεις να απολαύσεις το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης», εξομολογήθηκε.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου. Στα 38 χρόνια κοινής πορείας έχουν μοιραστεί τόσο την προσωπική τους ζωή όσο και την αγάπη τους για το θέατρο, διατηρώντας χαμηλούς τόνους μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.