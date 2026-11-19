Από τις πρώτες της εμφανίσεις στις διεθνείς πασαρέλες μέχρι τη συνάντησή της με τη Ναόμι Κάμπελ, η Βίκυ Καγιά έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί. Σε συνέντευξή της στη Μαριαγάπη Ξυπολιά, για το MadWalk Vidcast, θυμήθηκε τα απρόοπτα της καριέρας της και μίλησε για όσα έμαθε από την πολυετή πορεία της στον χώρο της μόδας.

Μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ, τις διεθνείς πασαρέλες και τις εμπειρίες που σημάδεψαν την επαγγελματική της διαδρομή έκανε η Βίκυ Καγιά. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια συναντήθηκε με τη Μαριαγάπη Ξυπολιά για το MadWalk Vidcast και μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από την πορεία της, αλλά και στιγμές που θυμάται μέχρι σήμερα.

Η Βίκυ Καγιά ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο της μόδας μόλις στα 14 της χρόνια, σε μια εποχή που το μόντελινγκ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και οι συνθήκες αρκετά σκληρές. Όπως εξήγησε, τότε αντιμετώπιζε τα πάντα με αυθορμητισμό, χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

«Όταν πρωτοξεκίνησα, είχα την άγνοια κινδύνου και ήμουν στον κόσμο μου. Περνούσα καταπληκτικά, δεν με ένοιαζε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενη πως με το πέρασμα των χρόνων ήρθαν το άγχος και η αμφισβήτηση του εαυτού της.

Μάλιστα, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να δώσει μια συμβουλή στον νεότερο εαυτό της, θα του έλεγε να μην βιάζεται τόσο και να απολαμβάνει περισσότερο κάθε στιγμή της διαδρομής του.

Η απρόοπτη περιπέτεια με τη Ναόμι Κάμπελ στο Μιλάνο

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που μοιράστηκε ήταν και ένα περιστατικό από επίδειξη μόδας του οίκου Trussardi στο Μιλάνο, όταν η ίδια ήταν μόλις 18-19 ετών. Εκεί βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τη Ναόμι Κάμπελ, η οποία, όπως θυμήθηκε, ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη επειδή δεν της άρεσαν τα ρούχα που είχαν επιλεγεί για εκείνη.

Η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς το διάσημο supermodel αποφάσισε να επιλέξει κάποια από τα ρούχα της Βίκυς Καγιά, αφήνοντάς την να αναζητήσει μια διαφορετική εμφάνιση για την πασαρέλα.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε με χιούμορ πως τελικά έμεινε με ένα φαρδύ ρούχο που δεν την κολάκευε καθόλου. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, αυτό που την είχε στενοχωρήσει περισσότερο δεν ήταν ότι η Ναόμι Κάμπελ πήρε τα ρούχα της, αλλά η αγωνία της να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση και να εξασφαλίσει περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Άλλωστε, εκείνη την περίοδο τα supermodels, όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Σίντι Κρόφορντ και η Κρίστι Τέρλινγκτον, είχαν αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση στον χώρο της μόδας, με την παρουσία τους να προκαλεί ενθουσιασμό όπου κι αν εμφανίζονταν.

Η επιστροφή στο MadWalk 2026

Λίγο πριν από το MadWalk 2026 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου, η Βίκυ Καγιά μιλά για την επιστροφή της στον θεσμό ως hostess και αποκαλύπτει πώς αισθάνεται κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή.

Παράλληλα, δίνει μια πρώτη γεύση από το φετινό trailer και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την εμφάνισή της, η οποία θα αποτελείται από μια δημιουργία φτιαγμένη «κομματάκι κομματάκι».