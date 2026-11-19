Ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή της Μαρίας Μπακοδήμου, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, με τον ιδιαίτερο τίτλο «Ποιος γα**ει τη Star Hellas;».

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη διαδρομή της συγγραφικής της προσπάθειας, από την αρχική ιδέα μέχρι τη στιγμή που το βιβλίο πήρε την τελική του μορφή και έφτασε στο τυπογραφείο.

Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι πέρασε με αμέτρητες ώρες μπροστά στον υπολογιστή, διορθώσεις και ξενύχτια. Τον Σεπτέμβριο το υλικό άρχισε να παίρνει την τελική του μορφή και τον Οκτώβριο οι λέξεις πήραν τον δρόμο για το τυπογραφείο. Πλέον, τον Νοέμβριο, το πρώτο της βιβλίο είναι διαθέσιμο στο αναγνωστικό κοινό.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για την ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος, περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωσε όταν είδε την ιδέα της να μετατρέπεται σε ένα βιβλίο που μπορεί πλέον να κρατήσει στα χέρια της.

«Και κάπως έτσι, μια ιδέα που γεννήθηκε την άνοιξη έγινε βιβλίο! Πέρασε από καλοκαιρινά απογεύματα μπροστά στο laptop, αμέτρητες διορθώσεις, αρχεία με ονόματα «τελικό», «τελικό 2», «αυτό είναι το τελικό» (που φυσικά δεν ήταν ποτέ το τελικό), ξενύχτια, δεύτερες σκέψεις και πολλή, πολλή χαρά. Τον Σεπτέμβρη άρχισαν όλα να παίρνουν τη θέση τους.

Τον Οκτώβρη οι λέξεις πήραν τον δρόμο για το τυπογραφείο. Και τώρα αυτό που υπήρχε μόνο στην οθόνη μου, μπορεί να βρεθεί στα χέρια σας. Είναι παράξενο και υπέροχο να βλέπεις μια σκέψη να γίνεται κάτι που μπορείς να αγγίξεις, να ξεφυλλίσεις, να χαρίσεις.

Το πρώτο μου βιβλίο, «Ποιος γα**ει τη Star Hellas;», κυκλοφορεί! Κι αν υπάρχει κάτι που εύχομαι, είναι κάπου μέσα στις σελίδες του να βρείτε ένα μικρό κομμάτι του εαυτού σας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην @pressiousarvanitidis για την εξαιρετική συνεργασία, τη φροντίδα και την έμπρακτη στήριξη στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Είναι πολύ όμορφο να συναντάς ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό που δημιουργείς. Καλή μας ανάγνωση».