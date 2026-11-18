Με ιδιαίτερα θερμά λόγια υποδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου την τηλεοπτική μετακίνηση του Αντώνη Κανάκη στο MEGA, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμφωνία του γνωστού δημιουργού με το κανάλι, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της σατιρικής τηλεόρασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου και γρήγορα προκάλεσε συζητήσεις στον τηλεοπτικό χώρο. Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη νέα εξέλιξη ήταν και η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι», η οποία αναφέρθηκε στο θέμα μέσα από την εκπομπή της.

Η ατάκα για τη μεταγραφή και το μήνυμα για τη σάτιρα

Η Σίσσυ Χρηστίδου χαρακτήρισε τη συμφωνία του Αντώνη Κανάκη με το MEGA «μεταγραφή της χρονιάς», υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή του στην τηλεόραση είναι ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της σάτιρας, θεωρώντας ότι το τηλεοπτικό κοινό έχει ανάγκη από εκπομπές που σχολιάζουν την επικαιρότητα, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι η μεταγραφή της χρονιάς, κακά τα ψέματα. Ειδικά αυτή τη χρονιά, γιατί είναι και προεκλογική περίοδος… Την έχουμε ανάγκη τη σάτιρα. Πάρα πολύ ευχάριστα τα νέα», δήλωσε χαρακτηριστικά.