Ο άνθρωπος που αναζήτησε τα μυστικά του σύμπαντος και έγινε παγκόσμιο σύμβολο της επιστήμης είχε μια προσωπική ζωή γεμάτη αντιφάσεις. Ο Στίβεν Χόκινγκ, πέρα από τις πρωτοποριακές θεωρίες του και τη συγκλονιστική μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), παρουσιάζεται μέσα από τη νέα βιογραφία του Γκρέιαμ Φαρμέλο ως μια ιδιαίτερα σύνθετη προσωπικότητα, με δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, έντονο ενδιαφέρον για τις γυναίκες και συγκρούσεις που σημάδεψαν ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός του.

Η βιογραφία «Hawking: His Life and Work» αξιοποιεί προσωπικά αρχεία, οικογενειακά ημερολόγια και μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν, επιχειρώντας να αποτυπώσει και την πλευρά του διάσημου φυσικού που δεν βρισκόταν συνήθως μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας.

Τα Χριστούγεννα του 1989 που δεν ξέχασε η κόρη του

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές οικογενειακές στιγμές που περιλαμβάνονται στη βιογραφία συνέβη τα Χριστούγεννα του 1989. Ο Χόκινγκ πέρασε το πρωινό στο σπίτι με την πρώτη σύζυγό του, Τζέιν, και τα τρία παιδιά τους, αντάλλαξε μαζί τους δώρα και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα έφευγε για να συναντήσει την Ελέιν Μέισον, με την οποία διατηρούσε σχέση και την οποία αργότερα παντρεύτηκε.

Η κόρη του, Λούσι, θυμάται ακόμη και σήμερα εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερα σκληρή οικογενειακή εμπειρία.

«Μας έδωσε σε όλους τα δώρα μας το πρωί και μετά ο πατέρας μου έκανε ολόκληρο θέμα το γεγονός ότι θα έφευγε με την Ελέιν, κάτι που τότε θεωρούσα, και εξακολουθώ να θεωρώ, αχρείαστα σκληρό», ανέφερε.

Η εικόνα ενός απαιτητικού και εγωκεντρικού ανθρώπου είχε, σύμφωνα με τη βιογραφία, διαμορφωθεί πολύ νωρίτερα. Ο πατέρας του, Φρανκ Χόκινγκ, είχε καταγράψει στο προσωπικό του ημερολόγιο τη συμπεριφορά του γιου του απέναντι στη μικρότερη αδελφή του, Μαίρη, σημειώνοντας ότι την εκφόβιζε και λειτουργούσε εγωιστικά.

Μετά από οικογενειακές διακοπές, κατά τις οποίες θεώρησε ότι ο Στίβεν δεν είχε προσφέρει καμία βοήθεια, κατέγραψε μια χαρακτηριστική φράση: «Η ζωή ήταν πιο απλή χωρίς αυτόν».



Η αδυναμία στις γυναίκες και οι επισκέψεις σε strip clubs

Μια λιγότερο γνωστή πλευρά της προσωπικότητάς του αφορούσε την ιδιαίτερη προτίμησή του για τη γυναικεία παρουσία και τη διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα.

Ο ιδιοκτήτης του λονδρέζικου Stringfellows, Πίτερ Στρίνγκφελοου, είχε περιγράψει μια χαρακτηριστική συνάντησή τους. Του είχε προτείνει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συζήτηση για τα μυστήρια του σύμπαντος και στην παρακολούθηση των χορευτριών. Η απάντηση του Χόκινγκ ήταν αποστομωτική: «Τα κορίτσια». Η συγκεκριμένη ιστορία είχε δημοσιοποιηθεί και σε παλαιότερα δημοσιεύματα.

Το 2002, στα 60ά γενέθλιά του, η γιορτή περιλάμβανε μια γυναίκα που υποδυόταν τη Μέριλιν Μονρόε, ενώ ακολούθησε παράσταση κανκάν.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα είχε πάρει και η επίσκεψή του σε κλαμπ ανταλλαγής ερωτικών συντρόφων στην Καλιφόρνια. Το 2012, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ επιβεβαίωσε ότι ο επιστήμονας είχε βρεθεί στον συγκεκριμένο χώρο με παρέα φίλων του, διευκρινίζοντας όμως ότι επρόκειτο για μία επίσκεψη και όχι για τακτική συνήθεια.

Στο μεταξύ, είχε δημοσιοποιηθεί και φωτογραφία του φυσικού ανάμεσα σε δύο γυναίκες με μπικίνι, τις οποίες η οικογένειά του αναγνώρισε ως φροντίστριές του. Ο Φαρμέλο υποστηρίζει ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στη Φλόριντα το 2007 και δεν συνδέεται με τον Επστάιν, αν και έχουν κυκλοφορήσει διαφορετικές εκδοχές για τον χρόνο και τον τόπο λήψης της.

Οι δύο γάμοι και οι καταγγελίες για κακοποίηση

Η προσωπική ζωή του Χόκινγκ σημαδεύτηκε από δύο γάμους και σημαντικές οικογενειακές αναταράξεις. Το 1965 παντρεύτηκε την Τζέιν Γουάιλντ, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Εκείνη στάθηκε δίπλα του από τα πρώτα χρόνια της ασθένειάς του, όταν, το 1963, σε ηλικία μόλις 21 ετών, διαγνώστηκε με ALS και οι γιατροί εκτιμούσαν ότι του απέμεναν λίγα χρόνια ζωής.

Η Τζέιν περιέγραψε αργότερα μια δύσκολη καθημερινότητα, μιλώντας για τον χαρακτήρα του και τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε με την πάροδο του χρόνου. Τον χαρακτήρισε άνθρωπο με «τεράστιο και δύστροπο εγωισμό», ενώ η πιο χαρακτηριστική της αποτίμηση ήταν: «Από εκεί που ήταν απλώς αυθεντία, έγινε αυταρχικός».

Η σχέση τους επιδεινώθηκε όταν ο Χόκινγκ συνδέθηκε ερωτικά με την Ελέιν Μέισον, μία από τις νοσοκόμες του. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 1995.

Ο δεύτερος γάμος του, ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών. Νοσοκόμες και φροντιστές εξέφρασαν ανησυχίες για τραυματισμούς που είχε υποστεί ο επιστήμονας και διατύπωσαν φόβους ότι ενδεχομένως δεχόταν κακοποίηση από τη σύζυγό του. Οι καταγγελίες οδήγησαν σε αστυνομική έρευνα.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης από την Ελέιν, ενώ εκείνη επίσης απέρριψε τις κατηγορίες.

«Η σύζυγός μου κι εγώ αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Μόνο χάρη σε εκείνη είμαι σήμερα ζωντανός», είχε δηλώσει ο Χόκινγκ, ζητώντας να σταματήσει η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Τον Μάρτιο του 2004, η αστυνομία του Κέιμπριτζ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την έρευνα χωρίς να εντοπίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν εγκληματικές πράξεις σε βάρος του.