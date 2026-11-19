Ήταν 19 Νοεμβρίου 1999 στην Αμερικανική εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.

Ο Τζον Κάρπεντερ, ένας εφοριακός 31 χρόνων είχε απαντήσει στις 14 πρώτες ερωτήσεις του τηλεπαιχνιδιού Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Ήδη ήδη εξασφαλίσει 500.000 δολάρια κι ετοιμαζόταν για το μεγάλο κόλπο, το ένα εκατομμύριο για να επιβεβαιώσει και τον τίτλο του παιχνδιού.

Μέχρι τότε κανείς δεν τα είχε καταφέρει να κερδίσει αυτό το ποσό. Όμως και κανείς δεν είχε χρειαστεί να πάρει βοήθεια στις πρώτες 14. Η 15η ήταν η πιο κρίσιμη. Ποια ήταν;

Ποιος από αυτούς τους Προέδρους των ΗΠΑ εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Laugh-In; Το ήταν αυτό; Ένα δημοφιλές πρόγραμμα με κωμικά σκετς. Εκεί στιος 18 Σεπτεμβριου 1968 εμφανίστηκε ο Ρίτσαρντ Νίξον.

Είχαν περάσει 29 χρόνια από εκείνη την εμφάνιση. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι θυμόντουσαν τον Νίξον μόνο από το Γουότεργκεϊτ – κι αν… – ελάχιστοι θα μπορούσαν να θυμηθούν μια από τις χιλιάδες τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Ο Κάρπεντερ κόμπιασε κάποια στιγμή και ζήτησε την βοήθεια του τηλεφώνου. Μίλησε με τον πατέρα του, κι ενώ όλοι περίμεναν να ζητήσει τη βοήθειά του ανακοίνωσε ότι μόλις κέρδισε ένα εκατομμύριο, ήταν τόσο σίγουρος για τη σωστή απάντηση.

Με τον τρόπο αυτό έγραψε ιστορία. Γινόταν ο πρώτος που έφθανε να κερδίσει το μάξιμουμ του ποσού όχι μόνο στην αμερικανική εκδοχή, αλλά και σε όλες τις εκδοχές σε όλον τον κόσμο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αγγλική βερσιόν που ήταν η πρώτη που ξεκίνησε μόλις το 2000, στις 20 Νοεμβρίου, η Τζούντιθ Κέπελ έγινε η πρώτη που κέρδισε το εκατομμύριο σε λίρες.

Από τη μια μέρα στην άλλη έγινε όχι μόνο πλούσιος, αλλά και διάσημος. Τόσο ώστε άρχισαν οι προσκλήσεις σε συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα.

Ο ίδιος προς στιγμήν σκέφτηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά του. Το ξανασκέφτηκε όμως και συνέχισε τη ζωή του, κράτησε χαμηλούς τόνους παρά τα χρήματα που κέρδισε και τη δημοσιότητα που απέκτησε ξαφνικά.

Στην Ελλάδα το παιχνίδι έκανε, και κάνει, καριέρα σε MEGA, ΕΡΤ Alpha, ΣΚΑΙ και ΑΝΤ1, μόλις τρεις παίκτες έχουν καταφέρει να απαντήσουν σωστά και στις 15 ερωτήσεις.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1493: Ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται σε ένα νησί που είχε εντοπίσει την προηγούμενη μέρα. Το ονομάζει Σαν Χουάν Μπαουτσίστα, σήμερα λέγεται Πουέρτο Ρίκο!

1932: Οι Γερμανοί βιομήχανοι ζητούν από τον πρόεδρο Πάουλ φον Χίντενμπουργκ να διορίσει Καγκελάριο τον Αδόλφο Χίτλερ.

1940: Η πίεση του Γ’ Σώματος Στρατού υποχρεώνει τους Ιταλούς να υποχωρήσουν από τα περάσματα στα βουνά Μόραβα και Ιβάν, προπύργια της Κορυτσάς.

1949: Ο Ρενιέ Γ’ στέφεται ως 30ος εν ενεργεία Πρίγκιπας του Μονακό

1969: Προσεδαφίζεται στη σελήνη η αμερικανική σεληνάκατος του διαστημόπλοιου Απόλλων 12 που μετέφερε τους αστροναύτες Τσαρλς Κόνραντ και Αλαν Μπιν. Ήταν η δεύτερη φορά που Αμερικανοί αστροναύτες πάτησαν στη Σελήνη.

1977: Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ. Ανοίγει ο δρόμος για τη πρώτη συμφωνία ειρήνης.

1985: Πρώτη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν με τον ηγέτη της ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

1996: Στο Βατικανό πραγματοποιείται η ιστορική συνάντηση του Πάπα με τον Φιντέλ Κάστρο. Ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας ανταπέδωσε την επίσκεψη στη Κούβα στις 21 Ιανουαρίου 1998.