Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Ο Νοέμβριος εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ήπιο καιρικό πρόσωπο, με τον υδράργυρο να διατηρείται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Πού θα βρέξει την Πέμπτη

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, ενώ πιθανότητα για ασθενή φαινόμενα υπάρχει και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη

Παροδικές νεφώσεις αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 23-24 βαθμούς.

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα

Στην Ήπειρο και γενικότερα στις δυτικές περιοχές της χώρας αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ πρόσκαιρα φαινόμενα προβλέπονται και στα Επτάνησα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Επτάνησα από 12 έως 21 βαθμούς.

Θεσσαλία και υπόλοιπα ηπειρωτικά

Στη Θεσσαλία αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί από 9 έως 24 βαθμούς, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν γενικά ήπιες και τις τοπικές βροχές να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά.

Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος

Παροδικές νεφώσεις αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, χωρίς να προβλέπονται γενικευμένα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη

Στις Κυκλάδες και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου θα επικρατήσουν γενικά ήπιες συνθήκες, με παροδικές νεφώσεις.

Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς.

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο

Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Τις πρώτες ώρες της ημέρας η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.