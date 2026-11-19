Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 , για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Οι δυνατότητες αυτού του μήνα δεν περιορίζονται σε έναν και μόνο τομέα, ενώ κάποια από τα σχέδιά σας μπορεί να προχωρήσουν πιο ικανοποιητικά από όσο περιμένατε. Η αισιοδοξία σας θα κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα, που δύσκολα θα χάσει την έντασή της.

ΤΑΥΡΟΣ: Οι ισορροπίες στον αισθηματικό και τον οικονομικό σας τομέα είναι πραγματικά λεπτές, αλλά η έμπνευσή σας θα βοηθήσει να τις διατηρήσετε. Οι ερωτικές ανακατατάξεις που θα γίνουν μέσα σας θα γεμίσουν ουσιαστικά τον χρόνο σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ανακτήστε την αυτοπεποίθησή σας, δυναμώστε και δημιουργήστε τις προϋποθέσεις για ψυχική ανάταση. Δικαιολογημένα είστε ευερέθιστοι, αλλά τα περισσότερα λάθη γίνονται από νευρικότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η συμπάθεια και η υποστήριξη των άλλων δεν θα σας λείψουν, αλλά θα χρειαστεί να κάνετε και κάποιες υποχωρήσεις, καθώς τα περιττά είναι πολλά και τα απαραίτητα λίγα. Επιστρατεύστε την εντιμότητά σας για να είστε πιο συνεπείς απέναντι στον εαυτό σας.

ΛΕΩΝ: Για να νιώσετε καλύτερα έχετε ανάγκη ανασυγκρότησης, καθώς με μπερδεμένο μυαλό δεν μπορείτε να οδηγηθείτε σε σωστές αποφάσεις. Κάντε την αρχή και μη φοβάστε τη συνέχεια. Κάντε άλλη μία φορά αυτό που νιώθετε, ακόμα και αν θα έχετε διαφορετικό προσανατολισμό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η επινοητικότητα και η δημιουργικότητά σας θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις των καιρών. Διεκδικήστε περισσότερα χωρίς να βάζετε συναισθηματικά όρια, γιατί θα γίνετε υποχείρια των άλλων. Επωφεληθείτε από τη συμπαράσταση των δικών σας ανθρώπων.

ΖΥΓΟΣ: Σίγουρα οι συνδυασμοί που μπορείτε να κάνετε για να απαλλαγείτε από την πίεση και τα άγχη που έχετε δεν είναι πολλοί. Ψάξτε τρόπους απόδρασης, γιατί σίγουρα χρειάζεστε απόδραση. Θέλοντας να είστε αυτεξούσιοι, στρέφετε περισσότερη δύναμη μέσα σας παρά προς τα έξω.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Εμπεδώστε πως η ζωή έχει απαιτήσεις και αγριέψτε λιγάκι για να ανταποκριθείτε. Χαλιναγωγήστε τα πάθη σας και ο μήνας θα είναι θετικός, από πολλές απόψεις. Προσπαθήστε να κάνετε κινήσεις που ξέρετε πως θα σας βλάψουν λιγότερο μακροπρόθεσμα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι μετοχές σας σε όλα τα επίπεδα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και θα υπάρξει σημαντική ανάκαμψη σε όλους τους τομείς. Ζητήστε υποστήριξη από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που θα είναι στο πλευρό σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Περιορίστε λίγο τις ευαισθησίες σας και ρίξτε το βάρος στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του επαγγελματικού σας τομέα, μια που στον ερωτικό θα συνεχίζετε να είστε υπερβολικοί. Χρησιμοποιήστε παλιές και νέες γνωριμίες για να προωθήσετε τις φιλοδοξίες σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σταματήστε να τα βλέπετε όλα απαισιόδοξα όταν κάτι δεν πάει όπως θα θέλατε, γιατί έτσι θα χάσετε τα καλά που έρχονται – και σίγουρα δεν είστε αδικημένοι από την τύχη. Οι αποφάσεις σας θα έχουν μια πιο ευέλικτη προσέγγιση μέσα από μια καινούργια εμπειρία.

ΙΧΘΥΣ: Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να δείξετε περισσότερη τρυφερότητα και κατανόηση προς τους άλλους, ώστε να εισπράξετε και εσείς τα ανάλογα, που θα σας ικανοποιήσουν. Εχετε πολλά στο κεφάλι σας, αλλά είστε σίγουροι πως ξέρετε πολύ καλά πού βαδίζετε.