Στις βασιλικές οικογένειες υπάρχουν πολλοί σκελετοί στις ντουλάπες. Σκάνδαλα, δολοφονίες, αλλά αυτό που συνέβη τον Νοέμβριο του 1581 στην τσαρική αυλή ξεπερνά κάθε φαντασία.

Ο Ιβάν ο τρομερός ήταν γνωστός για τη σκληρότητά του. Τσάρεβιτς ήταν ο Ιβάν Ιβάνοβιτς, είχε φτάσει τα 25 και περίμενε να διαδεχτεί τον πατέρα του. Μόνο που για να εξασφαλίσει τον θρόνο και τη διαδοχή έπρεπε να έχει απόγονο.

Ο πατέρας Ιβάν ήθελε σε όλα τα έχει τον τελευταίο λόγο. Τη γυναίκα που θα παντρευόταν ο γιος του θα τη διάλεγε αυτός για λογαριασμό του. Σύμφωνα με το έθιμο της εποχής οι οικογένειες των ευγενών και των βογιάρων, των μεγαλοκτηματιών της Αυτοκρατορίας, έστελαν τις κόρες τους με την ελπίδα ότι θα γίνουν τσαρίνες.

Διάλεξε μια, δεν μπόρεσε να φέρει στον κόσμο διάδοχο, την εξόρισε σε μοναστήρι κάνοντάς την καλόγρια. Το ίδιο έγινε και με τη δεύτερη. Στη τρίτη επιλογή ο Τσάρεβιτς διάλεξε αυτός τη σύζυγό του. Λεγόταν Έλενα Σερεμέτεβα κι επιτέλους έμεινε έγκυος.

Στις 15 Νοεμβρίου ο τσάρος μπαίνει στο δωμάτιό της και την βρίσκει με τα εσώρουχα, της κάνει παρατηρήσεις, ορμά και την χτυπά με το σκήπτρο. Ο Τσάρεβιτς παρεμβαίνει, τα βάζει με τον πατέρα του κι αυτός τον χτυπά στο κεφάλι επίσης με το σκήπτρο. Ο 25χρονος διάδοχος του θρόνου δίνει μάχη να παραμείνει στη ζωή, αλλά στις 19 Νοεμβρίου την χάνει.

Η Έλενα είτε από τα χτυπήματα, είτε από το σοκ αποβάλει. Ξέρει τη μοίρα της, έγινε μοναχή κι αυτή σε Μοναστήρι, μόνο που στην περίπτωση αυτή δεν εξορίστηκε, αλλά παρέμεινε κοντά στο παλάτι.

Κανείς ποτέ δεν έμαθε το τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ στο παλάτι. Τα στόματα έμεναν κλειστά. Χρόνια αργότερα έγινε γνωστή η ιστορία…

Στα 1885 ο πιο διάσημος ζωγράφος στη χώρα λεγόταν Ιλία Ρέπιν και αποτύπωσε σε έναν πίνακα το δράμα. Το έργο ήταν αμφιλεγόμενο, το βλέπετε στην κεντρική φωτογραφία. Δεν αποδίδει την αναμέτρηση πατέρα γιου, αλλά εμφανίζει τον Τσάρο να κρατά τον Τσάρεβιτς και να θρηνεί.

Στη Ρωσία υπήρχε ακόμα τσάρος, ήταν ο Αλέξανδρος Γ’ που έδωσε εντολή να κατέβει από την έκθεση που τον φιλοξενούσε. Ήταν ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής στη Ρωσία που έπεφτε θύμα λογοκρισίας. Ο τσάρος κατάλαβε ότι η απαγόρευση έφερε περισσότερη αρνητική δημοσιότητα που δεν την εισέπραξε ο παιδοκτόνος Ιβάν ο τρομερός, αλλά ο ίδιος. Λίγες μέρες αργότερα ο πίνακας επέστρεψε στη θέση του.

Όμως οι περιπέτειες του πίνακα δεν σταμάτησαν εδώ. Δύο φορές, το 1913 και το 2013 ο πίνακας έπεσε θύμα επίθεσης από εθνικιστές που πιέζουν για την αγιοποίηση του Ιβάν του τρομερού με την ρωσική εκκλησία να παραμένει σταθερά στη θέση της αφού ο υποψήφιος Άγιος κατηγορείται για το θάνατο πολλών κληρικών και ενός Μητροπολίτη που στη συνέχεια αγιοποιήθηκε. Δεν μπορεί θύτης και θύμα να βρίσκονται στην ίδια θέση.

Γεννήσεις

1839: Εμίλ Ρίτερ φον Σκόντα, Τσέχος αυτοκινητοβιομήχανος, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας που φέρει το όνομά του. Το εργοστάσιο τόσο στον Α’ όσο και στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο τροφοδοτούσε με όπλα τη Γερμανία. Από το 1991 είναι μέλος του ομίλου Volkswagen. Πέθανε στις 8 Αυγούστου 1900.

1917: Ίντιρα Γκάντι, κόρη του Ινδού πρωθυπουργού Παντίτ Νεχρού. Πρωθυπουργός της χώρας (1966-75 και 1980-84). Δολοφονήθηκε από τους σωματοφύλακές της στις 28 Οκτωβρίου 1984.

1933: Λάρι Κινγκ, Αμερικανός δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Έκανε καριέρα στο CNN. Παντρεύτηκε οκτώ φορές με επτά γυναίκες. Είχε ξεκινήσει από παραγωγός αθλητικών εκπομπών. Είχε εβραϊκή καταγωγή, το πραγματικό του όνομα ήταν Λόρενς Χάρβεϊ Ζάιγκερ. Πέθανε στις 23 Ιανουαρίου 2021 από παρενέργειες του COVID-19.

1938: Τεντ Τέρνερ, Αμερικανός επιχειρηματίας, τηλεοπτικός παραγωγός, ιδιοκτήτης μέσως ενημέρωσης. Ίδρυσε το CNN το 1980 δημιουργώντας το πρώτο ειδησεογραφικό κανάλι με παγκόσμια απήχηση. Πέθανε στις 6 Μαΐου 2026.

1942: Κάλβιν Κλάιν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας που ίδρυσε την εταιρεία που φέρει το όνομά του και ειδικεύεται σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από ρολόγια και αρώματα έως ρούχα.

1944: Αγνή Μπάλτσα, μεσόφωνος με διεθνή καριέρα και πολλές διακρίσεις.

1961: Μεγκ Ράιαν, Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός.

1962: Τζούντι Φόστερ, Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στο Χόλυγουντ. Τιμήθηκε δύο φορές με το βραβείο Όσκαρ.

Θάνατοι

1703: Ο άνθρωπος με το σιδηρούν προσωπείο, άγνωστος κρατούμενος που πέθανε στη φυλακή της Βαστίλης τον καιρό του Λουδοβίκου ΙΔ’. Τον εξύμνησαν ο Βολτέρος και ο Αλέξανδρος Δουμάς.

1828: Φραντς Σούμπερτ (31 χρ.), Αυστριακός πιανίστας και συνθέτης. Πέθανε από τύφο.

1901: Παύλος Αργυριάδης (52 χρ.), σοσιαλιστής δικηγόρος από τα ηγετικά στελέχη του γαλλικού κινήματος και εκδότης του περιοδικού «Αλμανάκ ντε λα Κεστιόν Σοσιάλ». Ο Αργυριάδης στη διάρκεια της Κομούνας του 1871 υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επαναστατικής Επιτροπής. Γεννήθηκε στην Καστοριά, πέθανε στο Παρίσι.

1978: Τζόρτζιο ντε Κίρικο (90 χρ.), Ιταλός ζωγράφος, συγγραφέας και γλύπτης που γεννήθηκε στο Βόλο. Θεωρείται δημιουργός της «μεταφυσικής ζωγραφικής».

1999: Αντώνης Μηγιάκης (88 χρ.), ποδοσφαιριστής (δεξιός επιθετικός), μέλος της ομάδας που κέρδισε το πρωτάθλημα του 1928 και συμπαίκτης του Άγγελου Μεσσάρη. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το 1928 έως το 1944.. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Εργάστηκε πέντε φορές στην εθνική και χρόνια αργότερα εργάστηκε ως σκάουτερ στον Παναθηναϊκό. Τελευταία του ανακάλυψη ήταν ο Νίκος Λυμπερόπουλος.

1988: Χριστίνα Ωνάση (37 χρ.), κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση και κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του. Πέθανε στην Αργεντινή με επίσημη αιτία θανάτου το έμφραγμα.

2017: Τσαρλς Μάνσον (83 χρ.), Αμερικανός εγκληματίας και ηγέτης αίρεσης. Καταδικάστηκε σε θάνατο για τις δολοφονίες επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Σάρον Τέιτ. Το 1972 η πολιτεία της Καλιφόρνια κατάργησε την θανατική ποινή και παρέμεινε φυλακισμένος μέχρι τον θάνατό του