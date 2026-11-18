Το όνομα Λίντα Έβενσταντ δεν λέει τίποτα στους περισσότερους. Κι όμως αυτό είναι το πραγματικό όνομα της Λίντα Έβανς που λέει πολλά σε πολλούς. Αρχικά για τον ρόλο της στη Δυναστεία, αλλά και στους καυγάδες της με την Τζόαν Κόλινς, όπως και για την μακροχρόνια σχέση της με τον… δικό μας Γιάννη Χρυσομάλλη.

Τώρα ζει σε ένα κτήμα 280 στρεμμάτων έξω από την Ουάσιγκτον με τις οικογένειες των δύο γιων της αδελφής της που έχει φύγει από τη ζωή. Εκεί θα γιορτάσει τα γενέθλιά της (γεννημένη το 1942)

Για πέντε χρόνια κυριαρχούσε στις τηλεοπτικές οθόνες με τη σειρά Δυναστεία που έκανε πάταγο όπου κι αν προβαλλόταν.

Όπως είχε πει παλαιότερα σε συνέντευξή της κάθε φορά που διάβαζε το σενάριο του επόμενου επεισοδίου… σήκωνε ψηλά τα χέρια με τους τρόπους που έβρισκαν να τροφοδοτούν την κόντρα της με την Τζόαν Κόλινς που σε αντίθεση με τις τηλεοπτικές κόντρες, έξω από το πλατό ήταν φίλες.

Ως γνήσια σταρ δεν μπορούσε να μείνει μακριά από σκάνδαλα.

Τελευταίο το μακρινό 2014 όταν συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση λίγο μακρύτερα από το σπίτι της. Εκεί βρέθηκαν παυσίπονα φάρμακα τα οποία, όπως είπε, τα είχε για χρόνιες ενοχλήσεις στην πλάτη. Το απίστευτο είναι ότι όλα αυτά αποκαλύφθηκαν τρία χρόνια αργότερα.

Το 1974 χώρισε με τον σκηνοθέτη Τζον Ντέρεκ που την εγκατέλειψε για τη νεαρότερή της Μπο Ντέρεκ που όταν ξεκίνησε τη σχέση του ήταν ανήλικη.

Το φιλί με τον Ροκ Χάντσον στη Δυναστεία το 1985 έγινε επίσης… σήριαλ. Δεν ήταν το πάθος που είχε, αλλά η διάγνωση του ηθοποιού ότι πάσχει από AIDS. Η άγνοια του κόσμου, αλλά και ο φόβος των αστέρων του Χόλυγουντ την έβαλε για μεγάλο διάστημα σε καραντίνα αφού πολλοί φίλοι της αρνούνταν να συναντηθούν, απλά μαζί της από το φόβο ότι είχε μολυνθεί και αυτή!

Στη διάρκεια της Δυναστείας οι σχέσεις της με την Τζόαν Κόλινς ήταν στην… ημερήσια διάταξη. Οι παραγωγοί είχαν βρει έναν έξυπνο τρόπο να διαδίδουν φήμες που μετέφεραν τους καυγάδες που έγραφαν για αυτές οι σεναριογράφοι σε πραγματικούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Linda Evans (@lindaevansofficial)

Γεννήσεις

1903: Δώρα Στράτου, ηθοποιός, χορογράφος και θιασάρχης, ιδρύτρια του ομώνυμου χορευτικού συγκροτήματος. Πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 1988.

1906: Άλεξ Ισηγόνης, σχεδιαστής αυτοκινήτων. Γεννήθηκε στην Σμύρνη από Έλληνα πατέρα και Γερμανίδα μητέρα. Σχεδίασε το Mini του 1959. Πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 1988. Περισσότερα εδώ

1923: Άλαν Σάπαρντ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος που εκτοξεύτηκε στο διάστημα το 1961.

1933: Βασίλης Βασιλικός, συγγραφέας, δημοσιογράφος, με τα έργα του να έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Το Ζ έγινε ταινία από τον Κώστα Γαβρά. Πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2023. Πέθανε στις 21 Ιουλίου 1998.

1939: Αμάντα Λιρ, Γαλλία τραγουδίστρια, στιχουργός, ζωγράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια, μοντέλο. Κρατά μυστικό όχι μόνο το παρελθόν της, αλλά και το φύλλο που γεννήθηκε.

Θάνατοι

1922: Μαρσέλ Προυστ (51 χρ.), Γάλλος συγγραφέας. Διασημότερο μυθιστόρημα το Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο που κυκλοφόρησε σε επτά μέρη από το 1913 έως το 1927.

1952: Πολ Ελιάρ (57 χρ.), Γάλλος συγγραφέας και ποιητής.

1962: Νιλς Μπορ (77 χρ.), Δανός φυσικός και νομπελίστας.

1976: Μαν Ρέι (86 χρ.), Αμερικανός φωτογράφος εβραϊκής καταγωγής. Το πραγματικό όνομα ήταν Εμμανουήλ Ραμπίνοβιτς.

1994: Καμπ Κάλογουέι (87 χρ.), Αμερικανός μουσικός της τζαζ.

1999: Πολ Μπόουλς (85 χρ.), Αμερικανός συγγραφέας δημιουργός του έργου Τσάι στη Σαχάρα, που μετέφερε στην οθόνη ο Μπερνάντο Μπερτολούτσι.

2017: Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου (50 χρ.), Τούρκος αρσιβαρίστας γεννημένος στη Βουλγαρία με 25 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Είναι ο μόνος που κατάφερε να ανυψώσει 3,17 φορές το σωματικό του βάρος.

2025: Αλέκος Φλαμπουράρης (87 χρ.), πολιτικός μηχανικός, πολιτικός. Πολιτικός της Αριστεράς εκλέχτηκε βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και υπηρέτησε ως υπουργός αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.