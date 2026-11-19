Τον έλεγαν Μίμη Πιερράκο, αλλά οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον έλεγαν Μπρακ. Καλός ποδοσφαιριστής, έπαιζε… ηρωϊκά για την ομάδα του και μετά από κάθε ματς μια πομπή οπαδών τον συνόδευε από το γήπεδο στο σπίτι.

Μόνο που εκείνο πρωινό της 19ης Νοεμβρίου 1950 η πομπή ήταν διαφορετική. Φίλοι από τα παλιά συνόδευαν τα οστά του Μπρακ στην τελευταία του κατοικία στο νεκροταφείο Ζωγράφου. Είχε πεθάνει ηρωϊκά, όχι για τον Παναθηναϊκό, αλλά για την Ελλάδα. Έγραφε το τελευταίο του, όπως αποδείχτηκε γράμμα στη μητέρα του στις 18 Νοεμβρίου του 1940 όταν μια οβίδα έσκασε δίπλα του και έκοψε το νήμα της ζωής.

Για δέκα χρόνια ήταν θαμμένος στην Αλβανία, αλλά οι δικοί του άνθρωποι προσπαθούσαν να φέρουν τα οστά του στην Ελλάδα. Το 1950 ο αδελφός του Στέφανος, αξιωματικός της αεροπορίας κατάφερε να τα εντοπίσει και το βασικότερο να πάρει την άδεια να τα φέρει στην Ελλάδα σε μια εποχή που με την Αλβανία όχι απλά δεν είχαμε διπλωματικές σχέσεις, αλλά βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, τουλάχιστον στα χαρτιά.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν ο άνθρωπος που τον έθαψε και προερχόταν από τον χώρο του αθλητισμού. Ο έφεδρος λοχίας, τότε, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος είχε διατελέσει προπολεμικά σύμβουλος στον Άρη. Αυτός υπέδειξε τον τόπο, αλλά κι ένα Έλληνα βορειοηπειρώτη που είχε βοηθήσει στη ταφή. Ήταν ένα 15χρονο παιδί, από το χωριό που λεγόταν Ιωσήφ. Το 1950 λίγο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου ο Στέφανος Πιερράκος κατάφερε να πάει στην Αλβανία, να βρει τον Ιωσήφ που είχε γίνει στο μεταξύ άνδρας. Εκεί βρήκαν τον τάφο του Μπρακ. Ο Στέφανος Πιερράκος αναγνώρισε το κρανίο αφού λίγο πριν τον πόλεμο είχε βγάλει κάποια δόντια της κάτω σιαγόνας και μετέφερε τα οστά του στην Ελλάδα. Εκείνο το πρωινό τα οστά τυλίχτηκαν με τη σημαία του Παναθηναϊκού και θάφτηκαν στον οικογενειακό τάφο στου Ζωγράφου.

Ο Μίμης Πιερράκος ήταν συμπαίκτης του Άγγελου Μεσσάρη και των άλλων μεγάλων ποδοσφαιριστών που κέρδισαν το μοναδικό προπολεμικό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού το 1930. Έπαιζε έξω αριστερά. Είχε γεννηθεί στο Γύθειο, το 1909. αλλά από μικρός ήρθε με την οικογένειά του στην Αθήνα (1912). Ξεκίνησε να παίζει μπάλα στην Ένωση Αμπελοκήπων για να τον εντοπίσουν οι υπεύθυνοι των «πρασίνων» και να τον πάρουν στην ομάδα τους το 1926 όταν ήταν 17 χρόνων.

Ενώ όμως στο γήπεδο έλαμπε το άστρο του στη προσωπική του ζωή βίωσε δύο τραγωδίες. Ο αδελφός του Τάκης ήταν αεροπόρος. Σκοτώθηκε δοκιμάζοντας ένα αεροπλάνο «Μπρέγκε 14».Το αεροπλάνο υψώθηκε εκατό μέτρα, αλλά τα πηδάλιά του δεν λειτούργησαν. Λίγο αργότερα, από το μαράζι, πέθανε κι ο πατέρας του. Η μάννα τους έπρεπε τώρα να προσέχει τον Στέφανο που πήγε κι αυτός στην αεροπορία, τον Μίμη, τον Γιάννη και τη Μαρία.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 βρήκε τον «Μπρακ» να τρέχει στο στρατολογικό γραφείο για να καταταχτεί. Εκεί του είπαν ότι μπορούσε να μείνει στα μετόπισθεν επειδή ήταν περασμένης κλάσης, αλλά και γνωστός. Με λίγη καλή θέληση και κάποιο μέσο θα βρισκόταν η άκρη. Το μέσον υπήρχε, ο αδελφός του, αλλά δεν το συζήτησε. Πήγε στο μέτωπο ως ασυρματιστής.



Επειδή ήταν καλογυμνασμένος έπαιρνε τον ασύρματο στη πλάτη και προχωρούσε όπως όλος ο στρατός. Στις 18 Νοεμβρίου, το πρωί, έπιασε ένα Ιταλό αεροπόρο που είχε πέσει με το αλεξίπτωτό του, αιχμάλωτο και πήγε τα σχετικά «μπράβο» από τους ανωτέρους του. Τη μέρα εκείνη η μονάδα του Πιερράκου βρισκόταν στο χωριό Διποταμιά. Εκεί κάποια στιγμή άρχισε το Ιταλικό πυροβολικό τις βολές. Όλοι έτρεξαν να κρυφτούν. Ο Πιερράκος όμως συνέχισε να γράφει το γράμμα στον αδελφό του. Κι εκεί τον βρήκε ένα θραύσμα οβίδας που τον σκότωσε!

Το χαρτί που έφθασε στην χαροκαμένη οικογένεια έγραφε:

Περί συνθηκών θανάτου ασυρματιστού Πιερράκου Δημ.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι ο ασυρματιστής Πιερράκος Δημ, εφονεύθη υπό βομβαρδισμού εχθρικής αεροπορίας, υπό τας κάτωθι συνθήκας:

Ο Σταθμός Ασυρμάτου ευρίσκετο προσωρινώς εγκατεστημένος εντός οικίας του χωρίου Διποταμιά. Την προηγούμενην ημέραν του θανάτου του ο Σταθμάρχης διετάχθη να μεταφέρη τον Σταθμόν εις χώρον όπισθεν της Πυροβολαρχίας Λοχ.Τσαταλού, αλλά ούτος δεν εξετέλεσε την διαταγήν και εκράτησε τον Σταθμόν εις Διποταμιάν μέχρις ώρας 11ης π.μ της άλλης ημέρας ότε διετάχθη συναγερμός.

Την στιγμήν εκείνην ο Πιερράκος έγραφε επιστολήν εις την μητέρα του και παρά τας ρητάς διαταγάς της Μοίρας περί αποκρύψεως πάντων εις καταφύγια, ούτος παρέμεινεν γράφων. Πέριξ του χώρου αυτού έπεσαν πέντε βόμβαι.

Όταν μετά το πέρας του συναγερμού οι άλλοι ασυρματισταί εξήλθον του καταφυγίου, εύρον τον Πιερράκον νεκρόν κτυπηθέντα εις την κεφαλήν από θραύσματα οβίδος

Κινηματογράφος

1916: Οι Σάμιουελ Γκόλντγουϊν και Έντγκαρντ Σέλγουϊν ιδρύσουν την κινηματογραφική εταιρεία Goldwyn Pictuers.

1975: Πρεμιέρα της ταινίας Η φωλιά του κούκου σε σκηνοθεσία του Μίλος Φόρμαν με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον και τη Λουίς Φλέτσερ. Τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

2010: Κυκλοφορεί η έβδομη ταινία της σειράς Χάρι Πότερ με τίτλο Κλήροι του Θανάτου μέρος πρώτο.

Τηλεόραση

1954: Αρχίζει τις εκπομπές του το Tele Monte Carlo, το αρχαιότερο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο στην Ευρώπη.

1999: Ο Τζον Κάρπεντερ, 31 χρόνων, εφοριακός γίνεται ο πρώτος που κερδίζει το μεγάλο βραβείο στο Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Έφθασε στον τελικό χωρίς να πάρει βοήθεια. Εκεί ζήτησε να τηλεφωνήσει στον πατέρα του για να του ανακοινώνει ότι θα κερδίσει στον διαγωνισμό!

Τύπος

1893: Εκδίδεται το πρώτο ένθετο σε εφημερίδα. Το φιλοξένησε η κυριακάτικη New York World»

1928: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού Time, με εξώφυλλο τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Χιροχίτο.

Διάφορα

1911: Η Νέα Υόρκη λαμβάνει για πρώτη φορά ασύρματο μήνυμα, με τη συσκευή Μαρκόνι, από την Ιταλία.

Αθλητισμός

1951: Η άσπρη μπάλα ποδοσφαίρου εγκρίνεται από την Αγγλική ομοσπονδία. Η Άρσεναλ την χρησιμοποιούσε από τη δεκαετία του ’30.

1958: Στον αγώνα Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού 0-1 (σκόρερ ο Υφαντής) εγκαινιάζεται ο χλοοτάπητας του γηπέδου της Λεωφόρου, ο πρώτος που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.

1969: Ο Πελέ σημειώνει το 1.000ό γκολ της καριέρας του με πέναλτι στο 32ο λεπτό του 909ου αγώνα του, Σάντος-Βάσκο Ντα Γκάμα (2-1) στο Μαρακανά, μπροστά σε 150.000 θεατές. Η ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα διακόπτει την κίνηση στους δρόμους όλων των μεγαλουπόλεων για ένα λεπτό μέχρι να χτυπηθεί το πέναλτι και μετά το γκολ χιλιάδες άνθρωποι ξεχύνονται στους δρόμους χορεύοντας σάμπα. Το 1999 Σε τελετή που γίνεται στην Βιέννη, 30 χρόνια μετά την επίτευξη του 1.000ού τέρματος της καριέρας του, ο μάγος της μπάλας Πελέ ανακηρύσσεται ”κορυφαίος αθλητής του αιώνα”, όπως προέκυψε από το δημοψήφισμα που έκανε το διεθνές πρακτορείο Reuters. Δεύτερος στις προτιμήσεις ο θρύλος της πυγμαχίας Μοχάμετ Άλι.