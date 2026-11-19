Την παράσταση «Τζένη Τζένη», που ολοκλήρωσε τον κύκλο της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποχαιρέτησε η Ζέτα Μακρυπούλια με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, θυμήθηκε όσα έζησε με τους συνεργάτες της και μίλησε για τη συναισθηματική αξία που είχε για εκείνη η συγκεκριμένη θεατρική δουλειά.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται στιγμές από την καθημερινότητα των συντελεστών, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να δοκιμάζει κοστούμια, να γελά και να περνά χρόνο με τους συναδέλφους της. Οι πρόβες, οι προετοιμασίες πριν από τις παραστάσεις και οι μικρές γιορτές πίσω από την αυλαία ήταν μερικές από τις αναμνήσεις που επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ίδια αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η «Τζένη Τζένη» ήταν μία από τις ταινίες που παρακολουθούσε επανειλημμένα όταν ήταν παιδί. Χρόνια αργότερα, βρέθηκε να συμμετέχει στη θεατρική μεταφορά της, κάτι που, όπως άφησε να εννοηθεί, είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη.

Οι τούρτες στα παρασκήνια και ο αποχαιρετισμός

Η Ζέτα Μακρυπούλια θυμήθηκε ακόμη τις τούρτες που έσβηναν οι συντελεστές πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις, αλλά και τις δυσκολίες, τα γέλια και τις φιλίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Τζένη Τζένη: Μια ταινία που έβλεπα στο repeat όταν ήμουν μικρή, έμελλε να γίνει παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και να είμαι μέρος της κι εγώ…

Πόσο τυχαία είναι όλα αυτά τελικά που συμβαίνουν στη ζωή; Μπαίνοντας στα άδυτα του backstage των τελευταίων παραστάσεων, θυμάμαι την ενέργεια, το τρέξιμο, τα γέλια, τα λάθη, την κούραση, τις ωραίες στιγμές, τις λίγο πιο δύσκολες, τις γιορτές, τα γενέθλια, τις τούρτες που σβήναμε πάντα στο τρίτο κουδούνι πίσω από την αυλαία πριν ξεκινήσει η παράσταση, τα γλυκά, τα φαγητά, τις σκάλες, τα βλέμματα, την αλληλοβοήθεια, τους ανθρώπους…

Ωραίοι άνθρωποι και πάνω και πίσω και κάτω από τη σκηνή!

Σας ευχαριστώ όλους! Αποχαιρετώ μια παράσταση, κρατώντας πίσω τη διαδρομή, την εμπειρία και μια οικογενειακή κατάσταση που ξέρει τόσο καλά να δημιουργεί ο Νίκος Καραθάνος! Πέρα από ωραίες παραστάσεις, φτιάχνει και ωραίες παρέες».