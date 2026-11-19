Τα γενέθλια της Χριστιάνας Μπέττα αποτέλεσαν την αφορμή για μια κοινή βραδινή έξοδο της Νατάσας Θεοδωρίδου με την κόρη της και τους συντρόφους τους. Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον αγαπημένο της, Γιάννη Καρυπίδη, ενώ η Χριστιάνα είχε στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιάννη Μιχελόπουλο.

Μητέρα και κόρη γιόρτασαν μαζί με τους αγαπημένους τους, περνώντας μια ευχάριστη βραδιά. Η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε μάλιστα να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την έξοδο με τους διαδικτυακούς της φίλους. Έτσι, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας την παρέα και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Βραδιάζει…».

Η σχέση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον Γιάννη Καρυπίδη

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης είναι μαζί από τις αρχές του 2025 και διανύουν πλέον τον δεύτερο χρόνο της σχέσης τους. Παρότι στην αρχή προτιμούσαν να κρατούν τον δεσμό τους μακριά από τη δημοσιότητα, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούν όλο και περισσότερες κοινές εμφανίσεις.

Ο Γιάννης Καρυπίδης είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και της εστίασης. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με προϊόντα που παρασκευάζονται από ελληνικό μέλι και συνδέεται επιχειρηματικά με την Bee Bros. Στο παρελθόν είχε επίσης δραστηριότητα στον αθλητικό χώρο.

Ο επιχειρηματίας αποφεύγει γενικά τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο βρίσκεται συχνά δίπλα στην τραγουδίστρια. Μάλιστα, παρακολουθεί τις συναυλίες και τις μουσικές της εμφανίσεις, στηρίζοντάς την και επαγγελματικά.

Η Χριστιάνα Μπέττα και ο σύντροφός της, Γιάννης Μιχελόπουλος

Η Χριστιάνα Μπέττα είναι η μεγαλύτερη κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, την οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέττα. Η ίδια έχει ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία από τη μητέρα της, καθώς έχει αφοσιωθεί στη ζωγραφική και στις εικαστικές τέχνες.

Με το καλλιτεχνικό όνομα Chris Betta, έχει παρουσιάσει δημιουργίες της σε εκθέσεις και άλλες καλλιτεχνικές διοργανώσεις, χτίζοντας τη δική της πορεία στον χώρο της τέχνης.

Στην προσωπική της ζωή διατηρεί εδώ και περίπου έναν χρόνο σχέση με τον Γιάννη Μιχελόπουλο, ο οποίος κατάγεται από τη Νάξο και εργάζεται ως σκηνοθέτης και φωτογράφος.

Ο Γιάννης Μιχελόπουλος έχει συνεργαστεί με αρκετά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία βιντεοκλίπ για την Άννα Βίσση, την Ελένη Φουρέιρα και τον Σάκη Ρουβά, ενώ στο επαγγελματικό του βιογραφικό περιλαμβάνεται και συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η σχέση του με τη Χριστιάνα Μπέττα έγινε γνωστή τον Μάιο του 2026, όταν το TLIFE δημοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ για τον δεσμό τους.