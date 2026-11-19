Το δικό του αμερικανικό όνειρο έζησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος ταξίδεψε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και βρέθηκε στο πλατό του θρυλικού «Wheel of Fortune», πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχάσει.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής του Star είχε την ευκαιρία να σταθεί δίπλα στον διάσημο Ryan Seacrest και τη θρυλική Vanna White, εκπροσωπώντας την ελληνική εκδοχή του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού, που μετρά ήδη 13 σεζόν. Η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός του ήταν μεγάλοι, καθώς, όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα ζούσε μια τέτοια επαγγελματική στιγμή. «Και κάπως έτσι έζησα την πιο σημαντική επαγγελματική μου στιγμή. Μια στιγμή που ποτέ δεν είχα καν φανταστεί. Καλεσμένος στον προπάτορα των Τροχών της Τύχης παγκοσμίως, τον αμερικανικό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wheel of Fortune (@wheeloffortune)



Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχτηκε πως το άγχος του είχε χτυπήσει κόκκινο, καθώς εμφανίστηκε μπροστά σε 8 εκατομμύρια τηλεθεατές, έχοντας στο πλευρό του δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής τηλεόρασης. Ωστόσο, μέσα στη χαρά και τη συγκίνησή του, δεν ξέχασε τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την επιτυχία του ελληνικού «Τροχού της Τύχης». «Κουβάλησα μέσα μου ως εκεί τους δεκάδες συνεργάτες μου, από την παραγωγή μέχρι το τμήμα καθαριότητας, που για 13 σεζόν φροντίζουν ώστε να παρουσιάζουμε καθημερινά ένα όμορφο, τηλεοπτικό οικογενειακό πρόγραμμα στους Έλληνες τηλεθεατές», ανέφερε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Petros Polychronidis (@petrospolychronidis)

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Πέτρος Πολυχρονίδης αφιέρωσε αυτή τη σπουδαία επαγγελματική στιγμή σε όλους τους συνεργάτες του, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ όλους. Η τιμή ανήκει σε εσάς».