Με την κατάθεση της μητέρας της, Πόπης, συνεχίζεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στην Πάτρα η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για την υπόθεση των θανάτων τριών βρεφών.

Η μητέρα της 25χρονης κατηγορούμενης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου, έχοντας εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγγόνια της. Η σχέση των δύο γυναικών έχει σημαδευτεί από έντονες αντιπαραθέσεις, ωστόσο τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε μια διαφορετική εικόνα μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, μητέρα και κόρη έδειχναν να έχουν έρθει πιο κοντά, καθώς η Πόπη κοιτούσε την Ειρήνη Μουρτζούκου και συνομιλούσε μαζί της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η στάση της Ειρήνης Μουρτζούκου απέναντι στις κατηγορίες

Το δικαστήριο συνεχίζει να εξετάζει τις καταθέσεις προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απολογία της 25χρονης, καθώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στις κατηγορίες.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε αρχικά ομολογήσει πράξεις που της αποδίδονται. Ωστόσο, κατά την έναρξη της δίκης δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες όπως αυτές διατυπώνονται εις βάρος της.

Ο συνήγορος υπεράσπισής της δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, επισημαίνοντας ότι το τι ακριβώς εννοεί η κατηγορούμενη θα αποσαφηνιστεί κατά την εξέλιξη της δίκης.